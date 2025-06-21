銜接世壯運參賽熱潮 金蛇躍龍門定向越野賽今天登場

2025金蛇躍龍門定向越野賽，今天在新北市龍門露營區舉行，適逢世壯運剛結束，報名員額在開放後立刻秒殺，最終菁英組賽事由蔡朋憲奪下第一名。

大會賽事總監亦為台北市定向越野會主委謝清良今天說：「國內定向越野賽事發展至今，己有越來越多好手加入，加上今年雙北市辦理世壯運，讓定向越野獲得更多的注目，這次也感謝教育部體育署支持現場直播，讓賽事更具豐富。」

第一組回到終點的親子組合，陳甄燕表示，「我們家的興趣就是接觸不同的運動，在五月參加世壯運後發現定向越野很有趣，在運動之餘還可以教導小朋友如何看地圖，知道本次活動公告後立刻報名。」

參賽者楊承熙及施昊鈞則表示，平常在都市學校只能接觸游泳等室內活動，可以到戶外跑跳非常難得，而且定向運動中最具成就感的事就是找到賽事打卡點，在得名後還有獎牌可以回學校被表揚。

菁英組選手第一名蔡朋憲指出，自己參加十年以上的定向越野比賽，擁有上百場的參賽經驗。曾是田徑選手的他會轉參加定向越野是因為除了跑步之外，定向也是智力的考驗，除了要在最短時間內看懂地圖還要以短的路徑進行打卡，是一項很有挑戰性的運動。

本次主辦單位中華民國國際體育發展協會有鑑於定向越野活動蓬勃發展，希望之後有機會能辦理大型國際賽事和國際接軌，除了讓台灣選手們有更多與國際選手交流的機會之外，也吸引更多的國際選手能來台參賽，同時間也能促進台灣的觀光發展及國際的能見度。

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