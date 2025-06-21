夏季健身熱潮來臨 體育署籲審慎檢視健身會員契約

隨著夏日到來，受到戶外酷熱的天氣影響，許多愛好運動的民眾轉向室內健身房運動，掀起一波夏季健身熱潮。為鼓勵國人養成規律運動習慣，體育署提醒民眾在購買健身會員或健身教練課程時應衡量自身時間及經濟能力，留意雙方的契約條款，保障自身消費權益。

體育署自111年起即公告施行「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，要求販售健身教練課程的業者應依循訂定定型化契約內容，與消費者簽訂契約，藉以提升健身教練服務的透明度與專業度，並建立民眾對健身產業的信賴。同時，也與地方政府合作，持續加強公私立運動場館的輔導與落實相關查核作業。

根據近年消費申訴案例，健身消費糾紛多與教練課程契約內容不清楚、退費機制不明確、課程安排爭議等有關。體育署呼籲民眾，無論是簽訂個人教練課程、團體課程，或購買長期會籍時，皆應要求業者提供書面契約，並詳閱其中的課程服務內容、費用說明、退費機制及契約終止條件等，避免事後發生爭議。

114年度運動場館業消費者保護查核作業已陸續進行，預計於10月底完成查核回報，後續將公告查核成果，以利民眾知悉。體育署提醒，選擇合法經營、信用良好的業者，並在簽約前多一分審慎，就是保護自己最好的方式，而若遇到健身相關消費問題，可向地方政府消費者服務中心反映，保障自身權益、安心運動。

運動部預計於今年9月9日掛牌成立，將繼續加強推動各項政策，也持續與地方政府攜手推動運動場館查核制度，致力於運動場館服務品質提升與永續經營模式，打造一個安全、優質且充滿活力的運動空間，讓運動變得更便利，也更有保障。希望全民都能在安心無虞的環境中，盡情揮灑汗水、釋放壓力、強健體魄。

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