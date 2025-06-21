運動傳播新篇章全台19校攜手產學界 共創科技新未來

教育部體育署自108年起攜手各大專校院，共同推動「大專校院培育運動教育傳播人才計畫」，並於109年正式制定《教育部體育署補助大專校院培育運動傳播人才作業要點》，培育各大專校院運動傳播專業人才。該計畫至今已邁入第六年，成功促使運動傳播相關課程納入各校課程架構，並透過「學生體育賽事，直播自己來」的模式，讓學生轉播國內學生運動賽事至MOE Sports YT 頻道。今年，全國共有 19 所大專校院參與，並共同轉播114年全國中等學校運動會及114年全國大專校院運動會，計轉播214天賽事，完成約860小時賽事轉播，培育的學生數為1113名學生，其中體育相關科系學生共335位，一齊為國內體育賽事注入新活力。

為檢視過去執行成果並展望未來，由教育部體育署主辦「運動傳播論壇：培育 × 產學 × 科技」，於 6月21日（周六）在高雄市正修科技大學盛大舉行，透過專題演講及論壇形式交流，共同探討運動與科技的融合、賽事與轉播的發展，以及學界與產業的深度合作，進一步了解國際賽事轉播技術。

作為這次論壇的主場學校正修科技大學校長龔瑞璋表示：「本校自投入『培育運動傳播人才計畫』已逾四年，期間我們看見學生走入比賽場地、手握鏡頭，從校園走向實境，運用所學將賽事精彩瞬間傳遞給社會大眾，真正實踐知行合一的精神。我們亦積極推廣跨域整合課程，鼓勵學生將科技與傳播專業融會貫通，讓學習與產業無縫接軌。」

承辦單位國立台北教育大學校長陳慶和表示：「國立台北教育大學教授楊啓文接受教育部體育署委託辦理大專校院培育運動傳播人才計畫已經邁向第四年，該計畫是一項具有前瞻性的計畫，透過大專校院專業師資的帶領，學生得以親臨比賽現場，參與運動賽事的第一線轉播，不僅提升國內學生運動賽事的能見度，更讓辛勤奮鬥的運動員有機會被世界看見」。

這次論壇邀請近 20 所大專校院的師生共同參與，並廣邀運動傳播領域專家。

專題演講亮點包含：超妡科技股份有限公司陳冠廷營運長分享Spot媒體中心透過AI科技與雲端技術，讓賽事影音的製作更加自動化、即時化、商業化；國家運動科學中心執行長黃啟煌分享我國運動科學中心現況與未來和運動傳播結合之發展。

主辦單位教育部體育署學校組科長王立恆表示：「自108年計畫推動以來，體育署初心始終如一，讓學生參與運動賽事的傳播，不僅培養專業技能，更是參與國家體育發展的一部分。從『學生體育賽事，直播自己來』的創意出發。」

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