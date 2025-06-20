TPBL／中信特攻主場情緒操盤手「他」不投籃但每一句吶喊都能點燃全場激情

在新北中信特攻籃球隊的主場上，數千名球迷的吶喊與掌聲往往掀起一波又一波的熱浪，而在這股熱血與幽默的氛圍中，有一位幕後功臣默默耕耘──場邊主持人比利。或許觀眾只記得那句響徹全場的「中信特攻，加油！」，卻鮮少有人知道，比利的演藝生涯，早在燈光尚未聚焦於球場之前，就已在舞台邊界悄然展開。

從舞者到新男團──最初的音樂探索

比利提供

比利入行之初，並非以舞台中央的主唱或主演身份登場，而是作為專業舞者與編舞者，曾在羅志祥、林俊傑、張惠妹、潘瑋柏、蘇打綠、5566等天王天后的演唱會中擔任幕後肢體表現。當時的他，早已在舞台邊界探尋音樂與舞蹈的更多可能性。

比利說，「其實我從小就對音樂、饒舌有興趣，老闆看我舞蹈底子不錯，就讓我先來學唱、學寫歌，看有沒有出道的機會」。我想著學學看也不吃虧，結果真的就跟大家組了團。

在韓流席捲亞洲、偶像團體稍顯低迷的年代，比利與團員們逆勢而行，共同推出兩張EP與多首單曲，試圖建立屬於台灣的新男團品牌。雖然商業成績未如預期，但他從不後悔，比利表示，「或許作品不完美，但回頭看，我們對得起自己；聽起來還是很有那個時代的味道。」

綜藝場上的自然親和力

比利提供

偶像團體歷練結束後，比利轉戰綜藝節目，憑藉親民、幽默的形象，迅速獲得觀眾喜愛。他被公司評為最具「綜藝魂」的藝人，從遊戲環節到明星訪談，皆能輕鬆駕馭。

比利指出，「綜藝對我來說，就像日常生活的一部分。這裡沒有華麗的燈光，也不用一直耍帥，反而能更真實地和觀眾互動。」這段多元的表演經歷，不僅鍛鍊了他的臨場反應，也為他日後跨界到體育場主持奠定了基礎：既懂舞台節奏，又能即時調動現場情緒。

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其實，比利的體育魂並非後天養成。他自小就是運動健將，小學時期曾代表臺北市參加自由式游泳比賽，並拿下第三名。清晨六點至八點反覆在泳池中，課後再投入學業，這樣的刻苦讓他一度考慮走選手之路。

比利表示，「爸爸覺得我身高不夠、在亞洲泳壇容易吃虧，就讓我專心讀書。但運動，從未離開過我的人生。」

進入國、高中後，他將重心轉向籃球：國中打控球後衛，高中因暑假猛長二十公分，改打二、三號位；大學期間仍積極參與系隊比賽，在系際盃中，曾與北科當家球星洪至善、曾文鼎同場較勁。深厚的運動底蘊，不僅讓他揮灑自如地解讀球賽，更讓他在球場主持時，能感同身受場上球員的情緒與節奏。

電競冠軍促成意外合作

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提到與中信特攻的緣分，比利說，在一次籃球跨聯盟交流賽中，中信特攻對上攻城獅，意外被一個動作吸引住，他說，那時林韋翰剛回來台灣，他做出Harden一樣的後撤步還命中三分！那一瞬間的流暢與果斷，比利對這支球隊留下深刻印象，也因此開始關注中信特攻。

比利表示，中信特攻球團看到他與朋友參加一場電競邀請賽拿下冠軍，覺得他反應快，就問他有沒有興趣來主持，才有了後來的合作機會。

中信特攻主場MC──全新舞台的挑戰

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T1第二季，比利受邀擔任中信特攻主場MC，正式進軍職籃場的主持行列。對他來說，這是熟悉卻全然不同的舞台：不再是舞蹈或綜藝的聚光燈，而是在綠色走廊與籃框之間用聲音與動作點燃全場。

在中信特攻的賽場上，比利不僅要念出台上球員的中、英文名字，還要掌握球隊與對手的風格特色，隨時設計口白與互動環節。他用音樂創作的思維，為每一場比賽設定「副歌」與記憶點簡單的口號加上手勢就是他和球迷之間最直接的連結。

比利說，「特攻的主角永遠是球員，我的角色，是讓大家看比賽更過癮。」他堅持賽後一定回放看「重播」比賽畫面，從現場與線上觀眾兩個視角，檢視自己的節奏掌握與互動效果。球場有數千名球迷，但YouTube直播人數有時超過兩萬人，比利表示，我要照顧的，不只是現場氛圍，還有螢幕前的每一位觀眾感受。

最欣賞的中信球員：林韋翰

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談到最欣賞的中信特攻球員，比利毫不猶豫地說出：「林韋翰。」比利指出，這是一個不同層級的球員」林韋翰不僅是三分球、助攻、防守數據亮眼，更令人動容的是他展現出的「精神」一種超越技術的職業態度與熱愛。

比利回憶，有場下午兩點開打的比賽，他早上九點到場彩排，卻驚訝發現林韋翰八點半就已經在場地，儘管當時受傷，一隻腳打著石膏仍無法行動，仍坐在椅子上用單腳單手進行投籃與運球練習。比利感動地說:「那不是專業，是熱愛。」

比利進一步指出，「藝人的價值不只在表演，更在於你對工作的投入與所傳遞的能量。他說，就像NBA有曼巴精神，特攻有『韋翰精神』這股力量不僅激勵隊友，也感染像了他這樣在場邊努力配合的主持人。

深厚情感──家庭、球迷與球員的共鳴

比利對籃球的熱愛，源自父親的啟蒙。父親是忠實的中華隊球迷，宏國、裕隆、瓊斯盃賽事都不曾錯過。可惜數年前父親離世，未能親眼見證兒子在職籃場邊主持；母親則是他最大支持者，常陪他到場加油。

比利進一步指出，「有一次，看到傷癒復出的 林韋翰投進第一顆三分球，媽媽當場哭了。原來她年輕時也是網球校隊成員，深知運動員傷後復出的艱辛，那一幕讓我也熱淚滿眶。」這段母子的深情對話，讓比利更堅定要在自己的崗位上，傳遞台灣籃球的魅力與精神。

為球迷而戰──從道具到心聲的養成

比利提供

在許多球隊仰賴應援道具製造聲勢的時代，中信特攻卻走出一條「真人出聲」的感動路。比利驕傲地說：「我們不用拍拍扇，也不用罐頭音效，每一次加油，都是球迷的真聲。」他說，第一季響應率約五成，第二季提升到七成，這季我看到超過八成的觀眾都會跟著喊──這是一種文化養成，也讓球員更有歸屬感。這股真實的聲浪，也成為比利在場邊最得意的成就，他透過聲音連結球迷，讓整個看台化身為最強後盾。

不是主角，也不是配角，而是情緒的引線

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對比利而言，主持籃球賽事最難的，不是場邊冷場，也不是突發故障，而是比分落差過大、現場氛圍一度陷入低潮。他說，「當球員放慢節奏、讓比賽時間慢慢跑完，那種時候最考驗主持人，比利表示，好在我在特攻從未遇過這種情況，因為球隊、球迷的拼勁都在。

舞台無所不在 專業無所不缺

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從舞者、歌手、綜藝藝人，到職籃場邊的MC主持，比利的人生舞台不斷轉換，卻始終圍繞同一個核心──熱愛與專業。他常說：「換了一種方式，就還是表演；換了一個場域，也依然發光。」

比利認為，「只要你接下這份工作，就要百分之百去完成。」。不論是在豪華舞台，還是在球場，只要有熱情，就能與觀眾、與球迷，產生共鳴

在中信特攻主場的歡呼與對抗聲中，比利用聲音支撐賽場節奏，成為那位看似「空氣」、卻實則無可取代的節奏推手，也在體育與娛樂之間找到了最真摯的交匯點，每一次喊聲，都是對自己夢想的肯定。

〈文章出處第六星空傳媒，經作者授權轉載〉

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