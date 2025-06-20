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大專教職員羽球賽金門開打 全台23校、350位選手較勁

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「中華民國大專校院114年度教職員工羽球錦標賽」從今起至22日在金門大學體育館熱鬧登場，由多位貴賓聯手完成開球儀式，象徵賽事正式揭幕。圖／金大提供
「中華民國大專校院114年度教職員工羽球錦標賽」從今起至22日在金門大學體育館熱鬧登場，由多位貴賓聯手完成開球儀式，象徵賽事正式揭幕。圖／金大提供

由國立金門大學承辦的「中華民國大專校院114年度教職員工羽球錦標賽」從今起至22日在金門大學體育館熱鬧登場，吸引來自全台23所大專校院、共350位教職員羽球好手齊聚金門，以球會友、交流切磋，為離島注入熱血體育動能。

本次賽事由教育部體育署與金門縣政府指導，中華民國大專院校體育總會主辦，由羽球委員會與金門縣體育會羽球委員會組成承辦團隊共同籌辦，並獲金門酒廠等在地企業熱情贊助。比賽共分8個組別，包含男甲、男乙、女子與壯年團體組，以及主管雙打、混合雙打、百齡雙打與長青雙打等個人組，充分展現教職員運動實力與團隊精神。

開幕典禮於今天上午舉行，包括中華民國大專體總會長王淑音、秘書長余清芳，金門體育會理事長暨金門縣議會副議長歐陽儀雄、縣府參議陳金增，金馬聯合服務中心執行長吳增允等多位貴賓與會，場面盛大。

金門大學校長陳建民在致詞時，談及羽毛球英譯「Shuttlecock」的歷史來源，並指出金大身為地方最高學府，長期深耕羽球運動推展，除協助縣府基層訓練外，並規劃興建以奧運國手命名的「李洋館」，預計結合選手需求、地區發展與永續經營，打造專業場館，進一步帶動金門運動與觀光雙軌發展。

王淑音則表示，去年度賽事由台灣大學主辦，今年金門大學展現高度熱情與專業，透過金大體育室主任吳一德於全國體育主管會議中成功爭取主辦權，顯示金大對體育推廣的堅持，值得肯定。

典禮最後，由多位貴賓聯手完成開球儀式，象徵賽事正式揭幕，期盼選手們發揮最佳實力，為金門體育注入更多活力與希望，也帶動體育觀光新契機。

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