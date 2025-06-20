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射箭亞洲盃新加坡站 15歲陳品安男子反曲弓射銅

中央社／ 台北20日電

在新加坡舉行的射箭亞洲盃第2站，台灣15歲小將陳品安在男子反曲弓個人銅牌戰以6比2擊敗日本的浦田唯，順利替台灣射下1面銅牌。

目前就讀新竹香山高中一年級的陳品安，今年8月才滿16歲，他在射箭亞洲盃第2站男子反曲弓個人對抗賽一路過關斬將，今天登場的銅牌戰，對上日本的浦田唯。

首局陳品安就展現強大企圖心，連續射出3支10分箭，以完美的30比28搶下首局以及2分積分；第2局則以27比28惜敗對手，雙方戰成2比2平。

關鍵的第3局，陳品安找回準星，前2箭都射下10分給足對手壓力，順利再以29比26拿下，積分也以4比2超前。

第4局陳品安沒再給對手機會，趁勝追擊3支箭分別射下10、9、9分，以28比27技壓對手，也順利以積分6比2搶下銅牌；根據官網統計，陳品安的平均箭值高達9.50分，也完勝對手的9.08分。

2天前台灣代表隊才靠著楊凱涵、林育暘及劉泰言獲得男子反曲弓團體銅牌，今天再度收下1面銅牌。

帶隊教練郭振維接受中央社記者訪問時表示，可能是因為要爭獎牌的關係，感覺陳品安有點緊張，但至少整體動作該做的都有做到，「第2局被追平後，我就給他很明確的指示，哪裡該改進、哪裡該穩定，他都做得很好。」

郭振維指出，第1站在泰國的比賽，陳品安在個人賽早早出局，這次重新找回節奏確實不簡單，「尤其他才高一而已，未來還有很大的發展空間。」

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射箭／亞洲盃新加坡站 中華反曲弓男團奪銅

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