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泳渡澎湖灣周末登場報名創新高 水上嘉年華搶先登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泳渡澎湖灣活動大使合影，郭家齊（左起）、丁寧、季胤呈與林育夙。圖／台灣鐵人三項股份有限公司提供
泳渡澎湖灣活動大使合影，郭家齊（左起）、丁寧、季胤呈與林育夙。圖／台灣鐵人三項股份有限公司提供

澎湖縣政府舉行之「2025泳渡澎湖灣CrossPenghuBaySwim」將於21、22日盛大舉行，泳渡澎湖灣擁有23年的歷史與魅力，每年吸引成千的泳友挑戰澎湖灣的湛藍海水，累積超過3萬名勇者參與，澎湖縣長陳光復表示，今年報名人數創新高，期待持續推廣海泳，並將泳渡澎湖灣打造為國際據點的賽事。

台灣耐力運動協會理事長鄭世奇表示，今年賽制調整為兩日活動，第一日舉行500公尺體驗組，第二日舉行5000公尺泳渡組、5000公尺立式划槳組、2000公尺挑戰組，總共約2300人參與，讓更多人體驗「世界最美海灣」的壯麗景色與挑戰。

這次活動可說是眾星雲集，特別邀請藝人丁寧、郭家齊、季胤呈與林育夙擔任活動大使，剛於4月完成半超鐵挑戰的丁寧，將首次嘗試500公尺海泳，更帶著3位孩子參加「水上嘉年華」，準備在水上氣墊樂園中玩翻一夏。

兩屆5000公尺女子冠軍郭家齊分享：「泳渡澎湖灣是一場享受生活、熱愛挑戰的海島之旅。」她最期待的，就是上岸後大啖一整排在地美食，如小卷米粉和風茹茶。鐵人三項教練「小寶」季胤呈曾在2023年奪下5000公尺男子金牌，這次他將以新手爸爸的身分再次參賽，記者會上除了表示有信心拿下冠軍，並分享海泳定位技巧。

除了精采的運動賽事，今年的「泳渡澎湖灣」活動也全面升級，18至21日舉辦「水上樂園／SUP水上嘉年華體驗」，打造熱鬧的泳渡嘉年華，民眾仍可前往觀音亭現場免費報名參與；同時攜手澎湖在地店家推出選手專屬優惠，可以走進由咾咕石牆砌成的小巷小酌品味，或是暢玩寬板滑水、潛水體驗、烤蚵吃到飽等超澎湃行程；賽後餐飲結合澎湖在地特色小吃，炸丁香、花枝丸、仙人掌冰等澎湖名物登場，讓選手們盡情享受澎湖的美食魅力，並感受「泳渡澎湖灣」的熱情與魅力。

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