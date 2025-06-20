高球／國華球場支持基層 JGL青少年高爾夫聯賽DII積分賽22日登場

攜手國華體育文教基金會贊助推廣 首創「假日賽制」兼顧學業與國際化發展

國華高爾夫球場積極投入青少年高球推廣計畫，6月22日（週日）第二場JGL（Junior Golf League）青少年高爾夫聯賽－Division II 積分賽將於國華球場盛大登場，由台灣高爾夫推廣發展協會主辦JGL（Junior Golf League）、國華高爾夫球場及國華體育文教基金會贊助支持。JGL青少年高爾夫聯賽為台灣首創以「週末賽制」與「學校團隊參賽」為核心的青少年賽事制度，讓學生無須為比賽請假，兼顧課業與夢想，推出以來深獲家長、校方與教練團隊肯定。

國華體育文教基金會董事長何麗純表示：「我非常了解國際間在推動 Junior 高球運動時，多半選擇在週末舉行賽事，讓孩子們在不影響課業的前提下參賽。然而台灣過去的青少年賽事大多安排在平日，主要是基於球場營運考量，這對學生與家長來說其實並不友善。」

JGL青少年高爾夫聯賽DII積分賽於6月22日登場。圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供

她進一步指出，JGL青少年高爾夫聯賽所採行的假日賽制與國際接軌的規劃，這正契合國華高爾夫文教基金會的宗旨，致力於推動青少年參與普及，並強化賽事與升學之間的連結，國華體育文教基金會此次提供每位選手參賽補助，同時國華球場也贊助場地與部分球車使用，「我們鼓勵每一位充滿熱情的小球員勇敢踏上賽場，因為這場賽事，或許正是他們高球旅程的起點，甚至成為關鍵的轉捩點。」何麗純補充。

除了賽事支持，國華球場亦積極推動青少年高球推廣計畫。「國華青少年會員證 Junior Membership」自2024年起正式開放申請，凡年滿7歲至未滿18歲者，皆可報名參與由 HOPE 高球學苑專業教練團所設計的課程與考核。通過後即可享有18歲前在國華球場擊球的青少年優惠價格（Junior Rate），並可由家長陪同下場，共同體驗高球運動的樂趣與價值。

此次與JGL青少年高爾夫聯賽緊密結合，讓有志投入高球的孩子們能在制度化架構下兼顧學涯與賽事發展，聯賽設有完整積分制度，有助於選手累積聯賽排名與競爭力；並透過DI 菁英賽（具備國際積分認證）銜接更高層級舞台，為具潛力的選手鋪設國際升學與比賽之路！

國華體育文教基金會與JGL青少年高爾夫聯賽鼓勵更多孩子踏上球場、勇敢追夢。圖片來源：北投國華高爾夫俱樂部提供

6月8日於國華球場舉辦的首場 JGL DII 積分賽，亦結合JGL Rule School（JRS）規則學院資源，於國華「秘境」舉行賽前講習，內容涵蓋高爾夫比賽規則、球場維護與禮儀教育，協助選手培養正確比賽態度與國際級選手素養。副董事長何麗純也親自出席課程並勉勵選手，國華球場支持青少年高球運動的承諾，落實於每一次擊球與每一場賽事中。透過結合賽事、教育、制度與家庭參與，為台灣高球注入更多新生態的可能性。

JGL青少年高爾夫聯賽首創「週末賽制」與「學校團隊參賽」，深獲家長、校方與教練團隊肯定。圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供 圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供

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