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高球／國華球場支持基層 JGL青少年高爾夫聯賽DII積分賽22日登場

聯合新聞網／ 綜合報導
北投國華高爾夫俱樂部副董事長暨國華體育文教基金會董事長何麗純全力支持青少年賽事。圖片來源：北投國華高爾夫俱樂部提供
北投國華高爾夫俱樂部副董事長暨國華體育文教基金會董事長何麗純全力支持青少年賽事。圖片來源：北投國華高爾夫俱樂部提供

攜手國華體育文教基金會贊助推廣 首創「假日賽制」兼顧學業與國際化發展

國華高爾夫球場積極投入青少年高球推廣計畫，6月22日（週日）第二場JGL（Junior Golf League）青少年高爾夫聯賽－Division II 積分賽將於國華球場盛大登場，由台灣高爾夫推廣發展協會主辦JGL（Junior Golf League）、國華高爾夫球場及國華體育文教基金會贊助支持。JGL青少年高爾夫聯賽為台灣首創以「週末賽制」與「學校團隊參賽」為核心的青少年賽事制度，讓學生無須為比賽請假，兼顧課業與夢想，推出以來深獲家長、校方與教練團隊肯定。

國華體育文教基金會董事長何麗純表示：「我非常了解國際間在推動 Junior 高球運動時，多半選擇在週末舉行賽事，讓孩子們在不影響課業的前提下參賽。然而台灣過去的青少年賽事大多安排在平日，主要是基於球場營運考量，這對學生與家長來說其實並不友善。」

JGL青少年高爾夫聯賽DII積分賽於6月22日登場。圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供
JGL青少年高爾夫聯賽DII積分賽於6月22日登場。圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供

她進一步指出，JGL青少年高爾夫聯賽所採行的假日賽制與國際接軌的規劃，這正契合國華高爾夫文教基金會的宗旨，致力於推動青少年參與普及，並強化賽事與升學之間的連結，國華體育文教基金會此次提供每位選手參賽補助，同時國華球場也贊助場地與部分球車使用，「我們鼓勵每一位充滿熱情的小球員勇敢踏上賽場，因為這場賽事，或許正是他們高球旅程的起點，甚至成為關鍵的轉捩點。」何麗純補充。

除了賽事支持，國華球場亦積極推動青少年高球推廣計畫。「國華青少年會員證 Junior Membership」自2024年起正式開放申請，凡年滿7歲至未滿18歲者，皆可報名參與由 HOPE 高球學苑專業教練團所設計的課程與考核。通過後即可享有18歲前在國華球場擊球的青少年優惠價格（Junior Rate），並可由家長陪同下場，共同體驗高球運動的樂趣與價值。

此次與JGL青少年高爾夫聯賽緊密結合，讓有志投入高球的孩子們能在制度化架構下兼顧學涯與賽事發展，聯賽設有完整積分制度，有助於選手累積聯賽排名與競爭力；並透過DI 菁英賽（具備國際積分認證）銜接更高層級舞台，為具潛力的選手鋪設國際升學與比賽之路！

國華體育文教基金會與JGL青少年高爾夫聯賽鼓勵更多孩子踏上球場、勇敢追夢。圖片來源：北投國華高爾夫俱樂部提供
國華體育文教基金會與JGL青少年高爾夫聯賽鼓勵更多孩子踏上球場、勇敢追夢。圖片來源：北投國華高爾夫俱樂部提供

6月8日於國華球場舉辦的首場 JGL DII 積分賽，亦結合JGL Rule School（JRS）規則學院資源，於國華「秘境」舉行賽前講習，內容涵蓋高爾夫比賽規則、球場維護與禮儀教育，協助選手培養正確比賽態度與國際級選手素養。副董事長何麗純也親自出席課程並勉勵選手，國華球場支持青少年高球運動的承諾，落實於每一次擊球與每一場賽事中。透過結合賽事、教育、制度與家庭參與，為台灣高球注入更多新生態的可能性。

【JGL（Junior Golf League）青少年高爾夫聯賽】賽事資訊

日期：2024年6月22日（日）

地點：北投國華高爾夫球場

活動官網：https://reurl.cc/5Kjg7V

JGL青少年高爾夫聯賽首創「週末賽制」與「學校團隊參賽」，深獲家長、校方與教練團隊肯定。圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供 圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供
JGL青少年高爾夫聯賽首創「週末賽制」與「學校團隊參賽」，深獲家長、校方與教練團隊肯定。圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供 圖片來源：JGL 青少年高爾夫聯賽提供

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