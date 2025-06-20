路跑／信仰與奔跑的結合 北港媽祖盃11月朝天宮起跑

信仰與奔跑的結合、傳統與熱血的交會，2025年北港媽祖盃全國馬拉松於17日在信仰重鎮北港朝天宮舉辦形象影片拍攝暨啟動儀式，正式宣告賽事將於11月8日起跑，今年活動將延續感動，邀請全台跑者、信眾與家庭共同「為愛而跑，從這裡出發」，用腳步傳遞祝福，讓信仰深入每一顆心靈。

本次啟動式特別邀請藝人小豬黃沐妍與知名華裔設計師Daniel Wong擔任活動大使，與朝天宮董事長蔡咏鍀親赴北港朝天宮拍攝形象影片。他們將代表跑者與信眾，以虔誠姿態在媽祖面前起跑，為賽事注入更多感動與溫度。影片預計於7月初正式上線，屆時將透過北港媽祖盃官方社群平台，傳遞一場來自北港的祝福邀請，全台串聯，跑向希望。

2024年賽事盛況空前，超過一萬名跑者與信眾齊聚北港，從媽祖身邊起跑，繞行信仰與土地之間，用每一公里的汗水交換平安與感謝。那場奔跑不僅讓北港熱鬧非凡，更讓「北港媽祖盃」成為全台最具文化靈魂與情感連結的馬拉松之一。

今年賽事將於11月8日盛大登場，再度自北港朝天宮起跑，涵蓋42K全馬千里組、21K半馬順風組、10K鹿跑追風組、5K石獅悠閒組、永續組綠龜護法組（42K／21K／10K／5K），不論專業跑者或一般民眾皆可參與。賽事結合神轎開道、特色補給、在地文化體驗與熱情的信眾加油站，打造獨一無二、感動人心的跑旅記憶。

為延續全民熱潮與提升賽事專業度，2025年北港媽祖盃也預計邀請各大體育好手與名人跑者加入賽事行列，以專業實力與真摯信念共同為愛奔跑。更特別邀請跑者們熟悉的「神風小隊長」——黃毓軒教練再度回歸，他將擔任本屆活動神風小隊長，透過社群與活動分享最實用的跑步訓練技巧與備賽祕訣，陪伴大家一路從暖身到終點，跑得安全、跑得感動。

2025年北港媽祖盃全國馬拉松也將延續品牌核心「為愛而跑」，在媽祖的慈悲引領下，結合蛇年的象徵精神「蜿蜒護佑，蛻變新生」，將傳統信仰文化與永續理念深度融合，開啟一段關於守護、傳承與再生的馬拉松旅程。

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