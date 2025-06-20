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PGA／旅行者錦標賽 俞俊安首日飆68桿並列第26

中央社／ 台北20日電
俞俊安。圖／俞俊安經紀人提供（資料照）
俞俊安。圖／俞俊安經紀人提供（資料照）

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA旅行者錦標賽首回合抓3博蒂、吞1柏忌，繳出低於標準2桿的68桿、並列第26名，暫時落後領先者6桿。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）旅行者錦標賽是美巡賽重要賽事（Signature Events），有限定球員的參賽資格；賽事從1952年開辦，期間多次更換名稱，直到2007年定名為旅行者錦標賽至今，已連續3年總獎金都高達2000萬美元（約新台幣5.96億元）。

現年26歲的俞俊安，靠著6月初結束的PGA加拿大公開賽獲得第3名，成為這次台灣唯一的參賽球員，他今天從第1洞出發，只可惜前11洞都打Par作收，直到第12、13洞才連續抓博蒂開胡。

儘管第15洞俞俊安因為開球掉入沙坑最終吞下全場唯一的柏忌，不過在收尾的第18洞，他2桿攻上果嶺，接著推進35呎的長推桿，開心抓博蒂完成今天賽事。

俞俊安今天打法雖然較為保守，但數據表現依舊亮眼，全場開球上球道率71.43%，在所有球員中排名第21，至於標準桿上果嶺率更高達94.4%、高居第1名，顯見他的鐵桿發揮出色。

首回合結束後，由現任世界球王、美國好手舍夫勒（Scottie Scheffler）和同胞球員艾克羅特（AustinEckroat），繳出同樣的62桿，共同並列領先。

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高爾夫 俞俊安

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