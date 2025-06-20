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LPGA／女子PGA錦標賽首日 錢珮芸繳71桿暫並列第7

中央社／ 台北20日電
「台灣一姊」錢珮芸。 美聯社
「台灣一姊」錢珮芸。 美聯社

LPGA年度第3場大賽-女子PGA錦標賽今天進行首回合，「台灣一姊」錢珮芸抓3博蒂、吞2柏忌繳出低於標準1桿的71桿，暫並列第7名，落後領先者3桿。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度共計5場大賽，本週登場的女子PGA錦標賽是第3場，今年在德州開打，台灣有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸3人參賽。

錢珮芸在今天的首回合從球場第10洞出發，她一下場就抓博蒂開胡，「這一洞我打得蠻好的，2桿攻上果嶺留下大概一步（約3呎）的距離，最後順利推進，能一開賽就抓博蒂，對我信心確實很有幫助。」

只可惜從第11洞到轉場後的第3洞，錢珮芸雖仍不斷創造抓博蒂機會，但都沒能推進，只能一路打Par，直到標準3桿的第4洞，錢珮芸才又抓博蒂。

錢珮芸在接受中央社記者訪問時表示，其實一直都給自己不少機會，但就是推桿差了一點，「上週有去找教練和進行儀器測試，找到了比較適合自己的數據和推桿模式，相信會越來越好的。」

錢珮芸透露，練球時因為天氣的關係，整個球道和果嶺速度和今天比賽時落差很大，「今天果嶺又快又硬，所以我也打得比較保守一點，只要沒機會就是穩穩2推力保Par。」

另外曾雅妮和徐薇淩今天同繳出75桿、並列第58名的成績，仍有機會待在晉級名單內；至於泰國的提蒂卡（Jeeno Thitikul）則以68桿單獨領先。

今年的女子PGA錦標賽總獎金來到賽史新高的1200萬美元（約3.58億台幣），若依照過往冠軍可分得15%總獎金計算，奪冠球員可進帳180萬美元（約5370萬台幣）。

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錢珮芸 PGA錦標賽

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