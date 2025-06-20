網球／日本名將錦織圭出軌UNIQLO女模2年半 發親筆簽名道歉聲明

現年35歲的日本網球王子錦織圭近日遭《週刊文春》爆料，出軌32歲的UNIQLO模特兒大口亞月，不倫戀長達2年半，錦織圭昨天打破沉默，透過經紀公司發表附帶親筆簽名的道歉聲明。

錦織圭曾在2015年登上世界第4，還是知名品牌UNIQLO的代言人，2020年他與名模觀月亞子登記結婚，有2個小孩，直到2022年才補辦婚禮。根據《週刊文春》爆料，錦織圭發生不淪戀是在2022年12月，也就是錦織圭與妻子在東京舉行婚禮之前。

錦織圭出軌對象UNIQLO模特兒大口亞月。截圖自X

爆料人士指出，錦織圭在夏威夷比賽期間外遇，他對這名模特兒一見鍾情，從那天起展開2年半的秘密戀情。今年6月錦織圭為治療傷勢返回日本，《週刊文春》於6月11日夜間，在東京目擊錦織圭與外遇對象，一同從她的住處公寓走出並約會。

錦織圭昨天透過經紀公司，發表附帶親筆簽名的道歉聲明，「這次因為我不誠實的行為，讓一直支持我的各位、球迷、協會、贊助商及所有相關人士感到不適與擔憂，我深感歉意，也誠摯地向大家致歉。」

「我也讓我的妻子、孩子，還有雙方父母感到傷心與受傷，對此我深感反省。今後，我會作為一名有責任感的社會人士，全力完成自己的選手生涯，專注於網球，用成績重新贏回大家的信任。」

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