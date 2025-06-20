WTA／諾丁漢女網賽 謝淑薇偕張帥晉女雙8強

屬於WTA 250等級的諾丁漢女網賽，台灣名將謝淑薇與中國搭檔張帥，在女雙16強僅用了58分鐘，就輕鬆以6比3、6比2擊敗西班牙的布克薩與日本的加藤未唯組合，順利闖進8強。

網壇年度4大賽之一的溫布頓網球賽，將於6月30日開打，這場諾丁漢女網賽，正是溫布頓賽前的草地暖身賽。

謝淑薇與張帥搭檔，被大會列為第1種子，今天在16強，對上西班牙布克薩（Cristina Bucsa）與日本加藤未唯組合，首盤在2比1領先時，順利破了對手發球局，隨後雙方各自保發，而兩岸組合就靠著這次破發，以6比3先搶下首盤。

第2盤謝淑薇與張帥依舊強勢出擊，在雙方1比1平手時連破對手2次發球局，取得4比1領先優勢。

儘管接著第6局自己的發球局也被破，但隨後謝淑薇及張帥穩住陣腳，再度破了對手發球局後順利保發，如願以6比2直落2盤局數獲勝。

謝淑薇與張帥晉級8強後，對手是日本穗積繪莉與印尼的艾迪拉（Aldila Sutjiadi）組合。

現年39歲的謝淑薇，對於草地賽事信心滿滿，生涯拿過7場四大滿貫的女雙金盃，就有5座就來自溫布頓，她今年更將挑戰溫網女雙3連霸。

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