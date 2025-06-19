快訊

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

青春動滋券再加碼 7月中開放民眾兌換YouBike騎乘券

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
體育署與YouBike合作，將於7月15日開放民眾使用青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」。圖／體育署提供
體育署與YouBike合作，將於7月15日開放民眾使用青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」。圖／體育署提供

體育署為鼓勵青年族群積極參與體育活動及觀賞賽事，規劃每年常態性發放16歲至22歲國民每人500元青春動滋券，為擴大抵用範圍，自7月15日起開放民眾使用青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」。

為推廣全民運動風氣並響應綠色運輸政策，體育署首度與YouBike合作導入「移動型運動場域」概念，透過日常通勤或假日休憩的騎乘活動，讓青年族群在無形中融入運動習慣，作為最生活化、無壓力的運動方式。民眾只要登入於動滋網「我的青春動滋券」頁面選擇兌換「YouBike動滋騎乘券」，並完成YouBike會員帳號驗證後，即可兌換等值面額的YouBike動滋騎乘券，兌換後系統自動歸戶至民眾YouBike會員帳號。

體育署指出，民眾可於全國YouBike租借據點使用，騎乘完畢後，系統先扣除相關優惠（如定期票、各縣市政府騎乘補貼、敬老愛心、轉乘、學生卡、市民卡等），剩餘待扣金額再從騎乘券優先扣除，若騎乘券不足全額抵扣，差額再由民眾自付。

此外，體育署也積極邀請全國各縣市轄下高級中等以上學校及所屬單位申請成為合作店家，並訂於明天下午2點於國立暨南國際大學辦理中部地區說明會，輔導中部地區學校及運動業者讓青春動滋券可抵用學校辦理體育相關活動或賽事，適用範圍包含運動相關知識、安全教育或體驗活動（如：自行車騎乘、水上活動、登山健行、路跑等）；又如觀賞運動賽事、運動主題相關展演（如：專題演講、體育表演會、運動相關博覽會等），以及參觀運動文化場館或博物館，促進青年族群踴躍嘗試及參與體育運動。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

體育署 國民

延伸閱讀

南高屏生活圈7月起加保意外險 才能續借YouBike2.0E電輔車

中市騎YouBike電輔車要投保 新制上路2個月投保率多1成

沒有youbike好不便 新北汐止忠孝東路要增新站點

嘉市保障騎乘安全 今年8月起投保才能租借YouBike 電輔車

相關新聞

青春動滋券再加碼 7月中開放民眾兌換YouBike騎乘券

體育署為鼓勵青年族群積極參與體育活動及觀賞賽事，規劃每年常態性發放16歲至22歲國民每人500元青春動滋券，為擴大抵用範...

從協會制度到黃金計畫 「網球教父」張思敏教授的人才推廣戰略

協會職務與「黃金計畫」網球專業分析-培訓體育系與國際訓練基地借鑑 2017台北世大運擔任網球競賽總經理成功的建造台北網球中心與動賽事。然而，張思敏教授認為網球在國內及國際值得大力耕耘及躍上國際舞台。

LPGA／美國PGA錦標賽開打 台灣3女將拚最高冠軍獎金

LPGA年度第3大賽-女子PGA錦標賽將於今晚開打，台灣共3人參賽，其中生涯2度奪冠的高爾夫「微笑球后」曾雅妮力拚重返顛...

網球／奧運國手曹家宜因禁藥遭禁賽1年 明年228解禁

我國巴黎奧運國手曹家宜在今年1月爆發禁藥風波，並於3月1日自請停賽後，國際網球誠信組織（ITIA）也在今天宣布，曹家宜在...

射箭／亞洲盃新加坡站 中華反曲弓男團奪銅

在新加坡舉行的射箭亞洲盃，中華反曲弓男子團體今天於銅牌戰以5比3射落孟加拉，順利為中華隊進帳1面銅牌，教練郭振維認為過程算...

足球／女足工會理事長王湘惠交棒李綉琴 聚焦三大面向

台灣女子足球職業工會在今天舉行第三屆理事長交接儀式，由現任理事長王湘惠親自交接給新任理事長李綉琴，他也強調上任後將聚焦三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。