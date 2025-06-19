青春動滋券再加碼 7月中開放民眾兌換YouBike騎乘券

體育署為鼓勵青年族群積極參與體育活動及觀賞賽事，規劃每年常態性發放16歲至22歲國民每人500元青春動滋券，為擴大抵用範圍，自7月15日起開放民眾使用青春動滋券兌換「YouBike動滋騎乘券」。

為推廣全民運動風氣並響應綠色運輸政策，體育署首度與YouBike合作導入「移動型運動場域」概念，透過日常通勤或假日休憩的騎乘活動，讓青年族群在無形中融入運動習慣，作為最生活化、無壓力的運動方式。民眾只要登入於動滋網「我的青春動滋券」頁面選擇兌換「YouBike動滋騎乘券」，並完成YouBike會員帳號驗證後，即可兌換等值面額的YouBike動滋騎乘券，兌換後系統自動歸戶至民眾YouBike會員帳號。

體育署指出，民眾可於全國YouBike租借據點使用，騎乘完畢後，系統先扣除相關優惠（如定期票、各縣市政府騎乘補貼、敬老愛心、轉乘、學生卡、市民卡等），剩餘待扣金額再從騎乘券優先扣除，若騎乘券不足全額抵扣，差額再由民眾自付。

此外，體育署也積極邀請全國各縣市轄下高級中等以上學校及所屬單位申請成為合作店家，並訂於明天下午2點於國立暨南國際大學辦理中部地區說明會，輔導中部地區學校及運動業者讓青春動滋券可抵用學校辦理體育相關活動或賽事，適用範圍包含運動相關知識、安全教育或體驗活動（如：自行車騎乘、水上活動、登山健行、路跑等）；又如觀賞運動賽事、運動主題相關展演（如：專題演講、體育表演會、運動相關博覽會等），以及參觀運動文化場館或博物館，促進青年族群踴躍嘗試及參與體育運動。

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