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「金牌是一時，制度是長遠」張思敏教授前瞻性奧運選訓練體系建構

聯合新聞網／ 綜合報導
張思敏教授提供
張思敏教授提供

任務時期與制度設計邏輯｜從擊劍到壁球的跨項目治理｜標竿選訓體系與制度評估

張思敏教授在體育行政體系中的角色，不僅限於校內教學與項目推廣，更曾多次受邀參與奧運備戰選訓機制的規劃與制度設計。特別是在2000年到2024年，他歷經多屆亞奧運備戰規劃，從協助教育部體育署、國訓中心，到參與個別單項協會的專案，他累積出一套深具前瞻性的選訓體系建構計畫，他認為，選訓計畫包括重點如下:

1. 選訓評估前置化：設計項目潛力分析工具，提前兩年以上就開始選手追蹤與模組化訓練建議。

2. 教練團隊制取代個人責任制：建立跨領域支援小組，包括心理、體能、技術與運科專家，降低選手對單一教練依賴性。

3. 選訓透明化與責信機制：導入選訓會議紀錄與績效回饋制度，讓教練與選手皆需承擔階段性任務與評估。

他認為：「備戰計畫不能只是預算分配的遊戲，而要變成制度演進的契機。從資源邏輯轉為人才邏輯，這才是永續的起點。」

張思敏教授(左二)與前國際奧會委員吳經國(左三)。張思敏教授提供
張思敏教授(左二)與前國際奧會委員吳經國(左三)。張思敏教授提供

從壁球的跨項目治理：打破金牌思維的框架

張思敏教授的專業背景橫跨網球、壁球與運動舞蹈等主流項目，在壁球尚未進入奧運時，他就協助規劃青少年精英選手的海外移訓與國際賽經驗擴展，為後續奧運做準備；這種跨項目治理的能力，使他成為許多單項協會在奧運備戰時的重要顧問，也為台灣培養出更多具備國際觀的教練團隊。

張思敏教授曾經擔任中華民國運動教練學會理事長，秘書長鄭世忠教授辦理多場國際教練學術研討會，工作坊，及肌肉與體能教練證照課程培育高品質的優秀教練。

張思敏教授認為：「金牌是一時，制度是長遠。選手能發光，靠的不只是訓練，而是整體環境能否不斷支持它前行。」

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