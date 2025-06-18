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網球／奧運國手曹家宜因禁藥遭禁賽1年 明年228解禁

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曹家宜。新華社資料照
曹家宜。新華社資料照

我國巴黎奧運國手曹家宜在今年1月爆發禁藥風波，並於3月1日自請停賽後，國際網球誠信組織（ITIA）也在今天宣布，曹家宜在今天接受網球反禁藥計畫的12個月禁賽處分，將直到明年2月28日才能解禁。

曹家宜去年在巴黎奧運與謝淑薇搭擋出擊，一圓奧運夢，而她也在8月時創下女雙世界排名第115名的職業生涯新高，不過今年1月她因為被驗出違禁物質甲基麻黃鹼，加上未持有治療豁免，而曹家宜在調查期間也於3月1日決定自請停賽。

而根據ITIA今天公告，曹家宜在調查中表示，陽性樣本是由於服用感冒藥造成，該藥品是她在日本東京機場的一家藥局購買，且在沒有諮詢藥局服務員或是醫生的情況下，忽略了藥品的適用性，加上該藥品在台灣的版本並不含有甲基麻黃鹼，當下因為產品相似而直接在日本購買，這也讓ITIA認定曹家宜非故意所致。

在禁賽期間，曹家宜將被禁止參加或是擔任教練出席任何國際網球協會，包括ATP、ITF、WTA、澳網、法網、溫網和美網，或是任何國家協會授權或認可的網球賽事。

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謝淑薇 曹家宜

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