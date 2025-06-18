聽新聞
0:00 / 0:00
網球／奧運國手曹家宜因禁藥遭禁賽1年 明年228解禁
我國巴黎奧運國手曹家宜在今年1月爆發禁藥風波，並於3月1日自請停賽後，國際網球誠信組織（ITIA）也在今天宣布，曹家宜在今天接受網球反禁藥計畫的12個月禁賽處分，將直到明年2月28日才能解禁。
曹家宜去年在巴黎奧運與謝淑薇搭擋出擊，一圓奧運夢，而她也在8月時創下女雙世界排名第115名的職業生涯新高，不過今年1月她因為被驗出違禁物質甲基麻黃鹼，加上未持有治療豁免，而曹家宜在調查期間也於3月1日決定自請停賽。
而根據ITIA今天公告，曹家宜在調查中表示，陽性樣本是由於服用感冒藥造成，該藥品是她在日本東京機場的一家藥局購買，且在沒有諮詢藥局服務員或是醫生的情況下，忽略了藥品的適用性，加上該藥品在台灣的版本並不含有甲基麻黃鹼，當下因為產品相似而直接在日本購買，這也讓ITIA認定曹家宜非故意所致。
在禁賽期間，曹家宜將被禁止參加或是擔任教練出席任何國際網球協會，包括ATP、ITF、WTA、澳網、法網、溫網和美網，或是任何國家協會授權或認可的網球賽事。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言