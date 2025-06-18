足球／女足工會理事長王湘惠交棒李綉琴 聚焦三大面向

台灣女子足球職業工會在今天舉行第三屆理事長交接儀式，由現任理事長王湘惠親自交接給新任理事長李綉琴，他也強調上任後將聚焦三大面向，包括繼續堅持與協會簽署團體協約的討論，針對國內女足環境持續惡化且缺乏民主參與的狀況，持續倡議性別平等、民主治理等面向，最後則是強化與其他工會、政府單位與國際組織倡議力道。

女足工會在2020年經由眾人努力後成立，並且由王湘惠擔任前兩任理事長，並在任內帶領工會參與多項制度倡議，包括爭取國家對選手合理津貼與性別同工同酬，呼籲主管機關與相關單位完善集訓計畫，改善場地、設備、衛生條件，推動簽署團隊協約，參與國體法、運動產業發展條例等運動法案修法討論，倡議體育署之應於理事會與委員會中設計性別保障制度，多次對足協行政失誤與性別差別待遇發聲，推動選手參與協會改革。

對於完成兩任理事長任期且即將卸任，王湘惠表示，「這是很感動的時刻，我們深知在球員的階段面對了很多挑戰，但唯有建立好的制度才能讓公平發聲、讓努力被看見、讓事情能夠運作長久。這一路走來很多質疑，畢竟我們不像職籃、職棒有職業環境，但很開心工會成立到現在，大家站在同一陣線，大家很努力想讓這環境愈來愈好，大家團結一致。」

談到交棒給新任理事長李綉琴，王湘惠也坦言相當放心，「她很有領袖氣質，我們一起從2018年到現在，經歷很多球場上下的不平等待遇，她是可以看到很多問題的，希望她能把這些發聲出來，讓問題被看見，讓環境改善得更好。」

而李綉琴也在今天正式接棒理事長一職，她也喊出三大工作目標，「像是出場費、集訓津貼、訓練上的資源，這是要更透明化，也讓選手在挑戰世界的路途不會有太多疑慮。」 台灣女子足球員職業工會今天舉行第三屆理事長交接儀式。記者劉肇育／攝影

商品推薦