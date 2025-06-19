從協會制度到黃金計畫 「網球教父」張思敏教授的人才推廣戰略

協會職務與「黃金計畫」網球專業分析-培訓體育系與國際訓練基地借鑑

2017台北世大運擔任網球競賽總經理成功的建造台北網球中心與動賽事。然而，張思敏教授認為網球在國內及國際值得大力耕耘及躍上國際舞台。憑藉其深厚的學術背景與行政歷練，投入網球推廣近三十年，橫跨教育現場、協會管理、國際交流與政策規劃，逐步搭建起一套完整的推動藍圖，尤其在「黃金計畫」中的關鍵角色，更彰顯他整合人力、制度與資源的實踐力。

從協會制度到黃金計畫：政策參與與實務推動

張思敏教授(左三)參與杭州亞運網球訓輔委員工作。張思敏教授提供

張思敏教授自2000年起即擔任中華民國網球協會常務理事與教練講習課程主持人，更參與體育署的網球專案規劃，擔任訓輔委員，深知網球選手之所以難以長期穩定發展，關鍵在於「制度性支持的斷層」：學齡前、中學與大學選手培訓脫節，且缺乏能串接校隊與職業賽場的中繼平台。因此，在專案規劃特別設計選手分級培育、教練分層進修、訓練基地整合三大核心策略。

2018年擔任中華民國網球協會副理事長，連續7年舉辦年中全國排名賽及U18青少年年中排名賽，提增國內網球選手能見到提升國際競爭力。其中，分級培育系統參考法國與澳洲模式，將選手依照年齡與表現分為 U12、U14、U18 與Elite層級，配置不同的教練團隊與訓練資源。他強調：「不是所有人才都能一次到頂峰，但好的制度能讓每個人走到自己的高峰。」

在人才制度推動上，他成台灣網球教練培訓課程與國際網總（ITF）教練證照接軌，並親自赴海外進修、邀請國際講師來台，開啟台灣教練團的視野，也提升選手的國際競爭力。

張思敏教授在2020年獲得台灣身體文化學會第15輯推薦為百年體育人物誌-網球教父體壇標竿獲得肯定。張思敏教授提供

張思敏教授在2020年獲得台灣身體文化學會第15輯推薦為百年體育人物誌-網球教父體壇標竿獲得肯定。

雖然張教授在國體大退休，但他與國體大扔然保有工作和學術上連結，為國體建立2017台北世運基地訓練基地，推薦優秀選手入學訓練辦理運動賽事。並返校參與校慶及畢業典禮也提供校務發展建議讓國體大更強大茁壯。

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