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射箭／亞洲盃新加坡站 中華反曲弓男團奪銅

中央社／ 台北18日電
射箭亞洲盃第2站在新加坡點燃戰火，平均年齡19歲的楊凱涵（左起）、林育暘及劉泰言組成的台灣反曲弓男團，18日在銅牌戰以5比3擊敗孟加拉，順利為台灣進帳1面銅牌。右1為教練郭振維。（中華民國射箭協會提供）中央社
射箭亞洲盃第2站在新加坡點燃戰火，平均年齡19歲的楊凱涵（左起）、林育暘及劉泰言組成的台灣反曲弓男團，18日在銅牌戰以5比3擊敗孟加拉，順利為台灣進帳1面銅牌。右1為教練郭振維。（中華民國射箭協會提供）中央社

在新加坡舉行的射箭亞洲盃，中華反曲弓男子團體今天於銅牌戰以5比3射落孟加拉，順利為中華隊進帳1面銅牌，教練郭振維認為過程算不錯，但選手仍有進步空間。

射箭亞洲盃第2站在新加坡點燃戰火，由平均年齡19歲的楊凱涵、林育暘及劉泰言組成中華反曲弓男團，在資格賽高居第2種子、僅次於印度隊，在首輪輪空的情況下，保送晉級8強，加上8強戰輕鬆以5比1擊敗馬來西亞，讓中華男團如願躋身4強之列。

然而中華男團在4強戰未能延續好手感，導致以2比6不敵日本隊，無緣前進金牌戰。所幸台灣男團隨後在銅牌戰繳出不錯表現，即便面對孟加拉的頑強抵抗，甚至比分一度遭到扳平，仍於關鍵第4局靠著3支10分箭穩定軍心，終場以5比3擊敗孟加拉勇奪銅牌。

教練郭振維接受中央社採訪時表示，選手在4強戰發揮不如日本隊，尤其在射出10分箭部分，但對整體過程算是滿意。不過他也點出選手在各方面仍有進步空間，「我覺得還可以更好，但這批選手比較年輕，主要也希望他們透過比賽磨練經驗，熟悉國際賽的感覺。」

另外，高一的射箭新星陳品安在男子反曲弓個人賽的排名賽僅名列第22，沒想到淘汰賽階段以黑馬之姿一路挺進4強，可惜4強遭到逆轉，無緣前進金牌戰，預計於20日與日本選手爭奪銅牌。

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