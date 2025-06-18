影／讓身障者擁抱海洋 台灣無障礙海洋日9月福隆登場

由輪椅夢公園聯盟攜手明怡基金會號召的「台灣無障礙海洋日」，將於9月27日在福隆海水浴場登場，並希望以福隆為起點，導入輔助設備與訓練服務流程，計畫在2026年吸引1500名身心障礙者參與水上活動。

輪椅夢公園聯盟與明怡基金會聯手，串聯政府、企業、民間與國際NPO，正式啟動「台灣無障礙海洋日」計畫，希望透過無障礙親海輔具設備，包括特製獨木舟、特製SUP、漂浮輪椅、移位機、沙灘墊、沙灘輪椅、拖船架、自動翻正救生衣、移動式碼頭等輔具，打破過去身障者因物理障礙無法親近海洋、沙灘、海浪的隔閡，讓水上活動從不可能成為日常。

「台灣無障礙海洋日」將於9月27日在福隆海水浴場登場。記者劉肇育／攝影

在今天記者會上輪椅夢公園聯盟執行長同時也是我國輪椅網球國手的陳國嘉就分享，過去參加雪梨帕運會後到澳洲海邊，看到海灘上設有地墊讓輪椅能夠行走的無障礙設施，帶給他相當大的啟發，也希望讓身障者到海邊親水時，不用再是「被抱著」或是「被背著」。

活動大使潘稚莠也在記者會上現場親自示範透過「移位機」坐上特製獨木舟的過程，小時候因為生病導致血管動脈畸形，導致壓迫了頸椎以至於脊椎損傷的她，在父親安排下從小就接受游泳訓練，也會到海邊玩水，近年更開始接觸自由潛水。

談到這次「台灣無障礙海洋日」活動，潘稚莠透露，身心障礙者過去總是怕麻煩身邊的人，因此想要從事海上運動是一件不容易的事情，但現在可以透過移位機坐上獨木舟享受在水上、海上徜徉的感覺，真的是一件很幸福的事情，「我也希望更多身障者能夠走到戶外，透過接觸水讓自己有更多的選擇。」

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