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桌球／WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽 葉伊恬闖過資格賽首輪

中央社／ 台北17日電
葉伊恬。新華社資料照
葉伊恬。新華社資料照

台灣17歲桌球小將葉伊恬今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽資格賽首輪，面對中國球員徐奕，以11比6、12比10、11比7、直落三橫掃對手過關，如願闖進第2輪。

世界排名第80名的葉伊恬，之前因參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽遭中華民國桌球協會取消，引起外界譁然。

在參賽事件告一段落後葉伊恬收拾好心情，今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽資格賽登場，她被大會列為資格賽第11號種子，年僅17歲的她面對中國選手徐奕，首局先以11比6輕鬆拿下。

第2局葉伊恬在比賽中段一度以7比2領先，但隨後遭對手追平，雙方一路拉鋸，幸好在10比10平手時，葉伊恬連拿2分穩住陣腳，也順利取得「聽牌」優勢。

打出氣勢的葉伊恬，第3局在2比3落後時一口氣連得6分逆轉戰局，也徹底澆熄徐奕的氣焰，最終順利直落三過關，闖過女單資格賽首輪。

只不過葉伊恬想要打進會內賽，還有2關要過，她接下來的對手，將是持外卡參賽的韓國球員崔海恩。

葉伊恬打完這場WTT球星挑戰賽後，預計轉戰烏茲別克參加6月26日開打的亞洲青年桌球錦標賽。

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葉伊恬 挑戰賽 大聯盟

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