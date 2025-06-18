任職協會與「舞王秀」賽事實踐 張思敏教授協助運動舞蹈學生升學機制建立

運動舞蹈（DanceSport）在台灣曾長期被視為課外活動或興趣班級，難以進入正式教育體系。然而，張思敏教授深知，唯有建立完整的升學路徑與制度化評量，運動舞蹈才能脫離「表演」或「娛樂」的刻板印象，邁向專業化與國際化的發展軌道。

自任職台灣運動舞蹈發展協會以來，張思敏教授即致力推動升學機制的建立。他指出，過去許多舞蹈學生雖在國內外賽事中表現出色，卻因缺乏明確的學術認可與銜接制度，無法順利申請體育相關科系或大學保送。為解決此困境，他與協會同仁攜手，建立運動舞蹈專業的技術檢定與等級制度，並積極與大專體總、教育部協調，爭取運動績優生制度的適用。

他說，「我們花了好幾年，從設計檢定制度、規劃認證教師、到建立全國排名系統，就是要讓運動舞蹈有量化依據、有客觀標準，才有辦法與其他競技運動比肩，進入教育升學體系。」

為深化這一制度實踐，張思敏教授主導策劃了「舞王秀」運動舞蹈全國公開賽。這項比賽不僅設有各年齡層與等級分組，並引進國際認證裁判，提升賽事公信力與技術評價標準。同時，他也主張將比賽結果納入升學資料參考，讓舞蹈學生的努力不只是舞台上的短暫光芒，而能成為教育歷程的一部分。

張思敏教授提供

張思敏教授認為，「我們不是只想辦一場比賽，而是打造一個舞台，讓這群孩子的專業被看見、被認可，並且轉化為學術上的價值與未來的資源。」

除了國內制度建立外，張思敏教授也積極推動國際交流。他帶領台灣選手前往亞洲舞蹈總會（Asian Dance Council）與世界舞蹈總會（WDC）所主辦的多項國際賽事，促進與各國代表隊的技術交流與文化互訪。在他的推動下，台灣運動舞蹈不僅在技術層次與評分標準上與國際接軌，也開始有更多青年選手赴海外深造，回台後再投入教學與推廣工作，形成良性循環。

他特別重視比賽評價機制的透明與科學化。在「舞王秀」與其他協會主辦賽事中，他引進「技術、藝術、態度」三項面向的綜合評分架構，並鼓勵裁判撰寫評語、提供回饋。這種評分邏輯不僅提升選手訓練方向的明確性，也有助於升學審查時提供具體依據，打破過去憑印象或個人推薦的主觀標準。

更重要的是，他讓升學制度與賽事實務建立了清晰而穩固的橋樑。透過舞蹈分級認證、全國賽事積分排名與學術研究支持，他成功將運動舞蹈從邊緣項目推向教育主流，開創一條讓學生「跳得好，也讀得進去」的升學之路。

張思敏教授說，「對我來說，教育不是單一面向的競賽，而是讓孩子們看見更多選擇、建立自信與未來。」這句話不僅是他多年致力運動舞蹈升學制度改革的初衷，也體現他將制度設計視為文化推進的實踐信念。對於運動舞蹈的成功，歸功於執行長王學富的專業與賽事統籌規劃的執行力。

張思敏教授提供

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