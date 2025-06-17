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排球／亞洲男排國家盃中華首戰菲律賓 教練盼闖進4強

中央社／ 台北17日電
中華男排隊出征亞洲國家盃。中華排協臉書
中華男排隊出征亞洲國家盃。中華排協臉書

亞洲男子排球國家盃今天在巴林麥納瑪開打，以德國世大運為主體的中華男子排球隊，將於明天首戰菲律賓，總教練黃宏裕表示，目標要闖進4強。

中華女排在上週結束的亞洲國家盃獲得銅牌，接著由中華男排繼續出征，預賽籤運不錯，和菲律賓、巴基斯坦分在C組；儘管巴基斯坦在抽籤時屬於「第1檔次」球隊，但目前他們世界排名第49名，比中華隊的45名還要低。

賽制採分組前2晉級8強單淘汰賽，若中華男排能正常發揮，很有機會扮演黑馬，搶下分組第1晉級。

這場亞洲男子排球國家盃從今天起到6月24日激戰，中華隊陣容也再度升級，加入旅日多年的重砲手張育陞，讓球隊進攻端武器更升級。

黃宏裕在受訪時指出，張育陞的加入對於球隊一定是正向加分，不過這是團隊跟張育陞首次配合，相信小將們多少會有壓力，希望張育陞可以多鼓勵小學弟們。

黃宏裕指出，全隊經過亞洲男排冠軍聯賽洗禮後，選手們不但有機會交手世界級強敵，同時也能提早適應亞洲各地區的技戰術，相信可以幫助這次亞洲國家盃取得佳績。

亞洲國家盃前身為亞洲排球挑戰盃，今年更名後重新出發，於亞洲國家盃取得冠軍的隊伍，可直接拿到明年亞洲排球錦標賽資格。

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