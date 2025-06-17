飯店營運中的運動觀光 張思敏教授力推體育結合觀光創新模式

2016年張思敏教授受邀出任立多飯店集團營運總監，旗下六家飯店橫跨台北、南投清境、台南與高雄，規模中大型。該集團當時尋求經營轉型，期望突破傳統觀光模式，導入體育資源，開闢「運動＋觀光」藍海。

張思敏教授基於深厚體育行政經驗與廣泛運動生態人脈，策劃出一系列與單項協會上合作的運動住宿方案。他每週主持飯店營運會議，統籌節慶策略、住房率管控與資源配置，但其核心貢獻在於「體育鏈結」的設計：

1. 引入羽球、棒球等協會，並配合比賽行程提供「飯店＋補助餐宿」優惠。

2. 借助政府補助（學生每日每人約 400 元）設計經濟實惠選項，兼顧品質與成本。

3. 加強協作機制：由飯店統一接洽協會、教練、選手並制定賽程住宿表。

4. 推動賽事贊助機制：資助賽事5–10萬元，並擴大品牌能見度，形成體育行銷+住宿房率的雙贏運轉機制。

在其主導下，立多飯店集團飯店每年接待數千人次的運動住宿需求，尤其南部館常作為棒球隊主要住宿據點。住宿填補率顯著提升，賽事與飯店品牌共振，其結合模式吸引業者關注。

然而，該模式在2020年受到COVID‑19疫情重挫，中斷實施，但張思敏教授將此經驗視為一場珍貴的跨界練習，證明運動產業能在觀光中有實際應用價值，也彰顯退休後繼續實踐體育理念的可能性。

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