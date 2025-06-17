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北市大校長續任投票 邱英浩獲70張同意票成功連任
台北市立大學在今天上午舉行校長續任行使同意權投票，最終校長邱英浩在75張有效票中獲得70張續任同意票，5張不同意票，順利連任北市大校長。
在2022年當選第二任北市大校長的邱英浩，任期將於明年7月31日期滿，台北市教育局也依據「台北市政府辦理市立大學校長續任評鑑作業要點」規定，在去年11月函詢邱英浩續任意願，並在他表達有續任意願後，於今天上午召開的113學年度第4次校務會議審議校長續任案中進行投票。
最終在領票數75張，有效票75張中，邱英浩獲得70張同意續任票以及5張不同意票，將連任北市大校長。
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