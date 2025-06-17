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影／國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄 創台灣有史以來最高級賽事

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄，12國、205位選手參加，爭奪總獎金165萬元，台灣桌球好手田曉雯、林姿妤也將參賽。這場挑戰賽不僅是國際最高級賽事之一，也是參賽者取得國際積分與提升世界排名重要場域，更是進軍高層級賽事的關鍵平台。

挑戰賽由中華帕拉林匹克總會與高雄市政府運動發展局主辦，義守大學與中華民國桌球協會協辦，7月2日至5日在義守大學體育館舉行，包括俄羅斯、澳洲、北韓、法國、香港、印度、日本、韓國、新加坡、泰國、土耳其及台灣12國好手來台角逐實力。

2024年巴黎帕運女子拿下雙打銀牌得主田曉雯、林姿妤也將參賽應戰，田曉雯說，希望這次比賽能有好的表現，盡最大努力爭冠軍，把成績留在高雄；林姿妤說，每次都會針對不同比賽狀況模擬訓練，會把訓練成果在比賽中完全發揮出來。

國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄舉行。記者郭韋綺／攝影
國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄舉行。記者郭韋綺／攝影

帕拉總會長穆閩珠說，帕運前身是殘障奧運，帕拉在希臘文意思是併行，全世界帕拉運動會員國183個，台灣也是亞洲會員國之一，能參加比賽、也能主辦比賽，今年主辦帕拉國際桌球挑戰賽，是台灣有史以來申請桌球國際公開賽最高級賽事。

高雄市長陳其邁表示，這次承辦帕拉桌球挑戰賽無上光榮，也一定會辦好，將請運發局進駐專員提供窗口，從交通到食宿周邊服務等，經費無上限，他提到曾跟田曉雯、林姿妤交手過，讚兩位選手很厲害，會幫她們加油，希望留住金牌。

義守大學校長古源光說，比賽不僅是為台灣選手累積實力，更是讓國際看見高雄市足以舉辦國際賽事能量的城市。運發局長侯尊堯指出，國際級賽事讓帕拉選手的堅毅精神為世界看到，同時也讓來自各國選手深入體驗高雄人文風貌與活力。

這場賽事總獎金高達4萬9920美元，約新台幣164.7萬元，金牌可得640美元、銀牌320美元、銅牌160美元等獎勵，另還獲得企業支持，包括億光電子、億光文化基金會、穩懋半導體、雲豹能源、愛爾麗醫療及台灣運彩。

國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄舉行。記者郭韋綺／攝影
國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄舉行。記者郭韋綺／攝影
國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄舉行。記者郭韋綺／攝影
國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄舉行。記者郭韋綺／攝影

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田曉雯 挑戰賽

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