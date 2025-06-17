健美／亞洲健美健身錦標賽 劉明毅摘金、林緦蘋奪銀

2025年IFBB亞洲健美健身錦標賽於阿吉曼舉行，台灣男子選手劉明毅今天靠著出色的體態和形體，獲得裁判青睞拿下金牌；而女將林緦蘋在形體公開不分級則是獲得銀牌。

台灣健美國家代表隊參加6月14日到18日於阿吉曼舉行的亞洲健美健身錦標賽，中華民國健美健身協會共派出3名國內頂尖運動員參與。

台灣健美國家代表隊由協會秘書長陳緯哲擔任領隊，還包括教練羅仕傑、選手劉明毅、鍾明境、林緦蘋，另外也推派馬永漢擔任IFBB國際裁判。

此次男子170公分級的賽事共有18人參賽，劉明毅靠著出色的體態和近乎完美的肌肉線條，成功獲得裁判認可，拿下這面難得的金牌。

劉明毅健身起步較晚，從27歲開始練健身至今37歲，因為自覺較晚起步，所以都捨不得休息，幾乎每天都在訓練，長期維持習慣。

陳緯哲接受中央社訪問時表示，這次賽事亞洲各國都非常重視，皆派出最強的選手參賽，「很開心不論男子或女子選手我們都能有競爭力拿下獎牌，顯見這項運動在台灣很有發展性。」

體育署長鄭世忠也於第一時間拍發賀電，恭賀並肯定選手及代表團的表現，期勉選手能持續努力，再創佳績、為國爭光。另外，駐杜拜台北商務辦事處長陳俊吉也到現場幫選手加油打氣。