鄭世忠拜訪愛知縣、名古屋亞運單位 積極部署後勤支援

為妥善規劃我國參與2026年日本愛知名古屋亞洲運動會之整體後勤支援作業，體育署署長鄭世忠於16日拜會愛知縣知事大村秀章、名古屋市市長廣澤一郎、市議會議長西川學及2026亞運籌備委員會國家奧會關係部部長小林徹，針對亞運期間及賽前訓練階段所需各項行政與後勤協助進行溝通協調，並期待建立更為穩健的雙邊夥伴關係。

體育署指出，我國代表團於2024年巴黎奧運拿下2金、5銅，締造歷屆第2佳績，除歸功於選手與教練團隊的努力，也有賴法國當地政府全力提供各項行政協助。透過雙邊合作機制，我方並進一步與法國巴黎勒瓦盧瓦市簽署教育交流協議，具體展現運動外交實質成效。

鑑於2026年第20屆亞洲運動會即將於明年在日本愛知縣名古屋市舉行，體育署為確保賽前訓練及參賽期間各項後勤支援之順利推動，特與中華奧林匹克委員會、國家運動訓練中心及國家運動科學中心共同組團，於6月14日至20日前往日本，進行賽會場館、選手村及中繼站實地查勘及相關前置作業。

另名古屋市政府於來台參加2025年世界壯年運動會期間，由副市長杉野綠及名古屋市日台議員聯盟會長藤田和秀率團拜會體育署，除表達對我國代表團的高度重視，亦明確承諾亞運期間將全力協助我方所需協助，充分展現對台灣運動發展之支持。

為回應日方善意，鄭世忠兼程於6月15日飛往日本並於6月16日會合考察團拜會愛知縣及名古屋市重要首長與籌備單位，並就賽前移地訓練、選手村住宿規劃、志工及國家奧會接待館等事宜提出具體協助需求，期盼未來一年在日方的協助之下，完善我國代表團的後勤支援服務。

考察團首站拜會愛知-名古屋亞運籌備會，籌備會由國家奧會關係部部長小林徹出面接待，並進行籌備情形簡報及參訪選手村，小林部長於拜會時特別指出，我國考察團為首團正式參訪籌備會的考察團隊，此一模式及經驗將做為未來籌備會接待後續考察團隊的典範。

當日下午在財團法人台南市台日文化友好交流基金會及台北駐大阪經濟文化辦事處協助促成下，鄭世忠一行轉往拜訪名古屋市廣澤市長及西川議長，受到市政府及市議會高規格接待。鄭世忠當場請名古屋市在我代表團賽前移地訓練、賽中場館訓練安排、物理治療、交通接駁、膳食服務及國家奧會接待會館等後勤規劃提供協助，並期待未來雙方能有更多元的交流及合作。對此，廣澤市長及西川議長皆表示，台日雙方友誼深厚，名古屋市高度重視我方此次的考察，該市將全力做好亞運各項籌備工作，滿足代表團的需求，並期待透過名古屋亞運，深化雙方的運動交流。

接著，鄭世忠拜訪愛知縣大村知事時指出，賴清德總統相當重視運動發展，並將於今年9月9日成立運動部，愛知-名古屋亞運是總統賴清德上任後的第1次亞運，期待愛知縣對於我代表團選手村安排、志工及交通接駁等事宜提供支援，讓台灣選手有更好的成績表現。對此，大村知事表示，愛知縣會全力辦好亞運，並預祝台灣選手都創下佳績。

鄭世忠表示，亞運不僅為我國運動實力展現的重要舞台，亦為深化台日雙邊運動交流之契機。台日雙方在運動領域交流密切，期盼藉由此次訪問進一步強化合作基礎，並拓展更多元的交流模式，共創雙贏。體育署未來一年將持續與日方各相關機關保持密切聯繫，妥善協調並落實後續規劃，全力協助我國各代表隊備戰亞運，並積極推動台日運動交流合作機制，開啟台日運動交流新紀元。