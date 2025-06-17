鄭世忠拜會愛知縣知事 提前為名古屋亞運準備

中央社／ 台北16日電
體育署署長鄭世忠。圖／聯合報系資料照片
體育署署長鄭世忠。圖／聯合報系資料照片

為妥善規劃台灣代表團於2026名古屋亞運的後勤支援作業，體育署鄭世忠今天拜會愛知縣知事大村秀章、名古屋市長廣澤一郎，也期盼建立穩健雙邊夥伴關係。

提前為2026名古屋亞運做準備，教育部體育署與中華奧林匹克委員會、國家運動訓練中心及國家運動科學中心共同組團，計畫從6月14日至20日前往日本，進行賽會場館、選手村及中繼站實地查勘及相關前置作業。

其中，鄭世忠兼程於6月15日啟程前往日本，並在16日會合考察團，拜會愛知縣及名古屋市重要首長與籌備單位，並就賽前移地訓練、選手村住宿規劃、志工及國家奧會接待館等事宜提出具體協助需求，期盼未來一年在日方協助下，完善台灣代表團後勤支援服務。

另外，在轉往拜訪名古屋市長廣澤一郎、市議會議長西川學時，鄭世忠也請名古屋市在台灣代表團賽前移地訓練、賽中場館訓練安排、物理治療、交通接駁、膳食服務及國家奧會接待會館等後勤規劃提供協助，並期待未來雙方能有更多元交流及合作。

同時，鄭世忠在拜會大村秀章時透露，總統賴清德相當重視運動發展，並預計於今年9月9日成立運動部，加上名古屋亞運是賴總統上任後首次亞運，期待愛知縣對於台灣代表團選手村安排、志工及交通接駁等事宜提供支援，讓台灣選手有更好成績表現。

鄭世忠補充，亞運不僅為台灣運動實力展現的重要舞台，也是深化台日雙邊運動交流契機，希望藉由這次訪問進一步強化合作基礎，並拓展更多元交流模式，共創雙贏，未來1年也將持續與日方各相關機關保持密切聯繫，妥善協調並落實後續規劃。

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