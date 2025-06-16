推動全民運動與體育改革 張思敏教授體大退休後的新角色及理念轉變

• 公職教學轉為跨界顧問｜實踐理念：從「執行力」到「規劃力」

張思敏教授自國立體育大學副校長職務退休後，並未選擇遠離體育教育與行政場域，反而以更宏觀的視角，轉換為橫跨政府部門、教育單位與民間機構的顧問角色。他將數十年累積的學術基礎、政策實務與國際經驗，重新整合為推動「全民運動」與「體育永續發展」的策略資源。這樣的角色轉換，既是身分上的變動，也是理念上的更新──從教學者、管理者轉化為輔導與引路人。

「以前在體大，是領導與執行的角色，要把事情做成，得靠行政系統的運作效率；退休後進入顧問體系，我更重視的是政策設計與結構性規劃，這種轉變讓我開始從『規劃力』的角度出發，而非只是強調執行力。」

這場理念轉化並非一蹴可幾，而是張思敏教授觀察台灣體育發展瓶頸多年後的深刻反思。他指出，過去體育系統過於倚賴「臨時動員」與「單點成功」的思維，不論是國際賽事備戰或人才培育，都時常陷入「有錢就辦、沒錢就停」的窠臼。缺乏長期規劃與制度支持，使得體育成果難以持續積累。

因此，退休後的他，選擇不再扮演直接「做事」的角色，而是成為協助「規劃事情」的人。從教育部體育署的政策諮詢、地方政府的全民運動推廣、乃至大專院校的體育學群整合，他皆積極參與。在這樣的顧問工作中，他強調的並非「指導執行細節」，而是協助各單位釐清核心目標，搭建長期可行的制度架構與資源路徑。

這樣的轉變，也體現在它對跨界合作的高度期待與實踐。例如，他與體育單位持續對話，推動「運動觀光」概念落地。「如果我們永遠只在體育內部討論體育，是走不出去的，」張思敏教授直言，「現在的社會趨勢要求我們懂得跨界整合，尤其是在高齡化、少子化、都市空間轉型等議題上，體育絕對不是邊緣，而是核心。」

這種「規劃導向」的思維，也反映在他對運動人才培育的觀察與建議。張教授指出，過去體育專業教育太過強調「技術訓練」與「競技成績」，忽略了運動產業多元職能的需求。他在多場教育部講座中反覆強調，「體育教育要養成的，不只是選手與教練，還應該包括行銷、媒體、管理、設計與科技整合的人才，這些職能正是運動產業未來成長的關鍵。」

退休後的張思敏，持續以顧問身分活躍於第一線，但他的工作重心不再是「執行」，而是「陪伴各單位思考怎麼規劃、怎麼整合資源、怎麼打造願景與結構」，這是他理念上的重大轉變。這種「退而不休」的工作模式，讓他成為國內體育發展場域中的「隱形樞紐」，串聯不同資源、促成多方對話，也培養出新一代有系統思維的體育推手。