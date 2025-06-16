快訊

40歲後沒發胖卻顯老？專家曝「關鍵飲食組合」：怎麼吃決定外貌年齡

113年十大死因出爐！癌症連續43年居首 「蓄意自我傷害」重返前十名

川普擋下以色列暗殺伊朗最高領袖！ 美方暗示踩「1紅線」才考慮

田徑／「瑞典飛人」躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

中央社／ 綜合外電報導
「瑞典飛人」杜普蘭提斯再度刷新世界紀錄。 歐新社
「瑞典飛人」杜普蘭提斯再度刷新世界紀錄。 歐新社

巴黎奧運撐竿跳金牌、「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）今天在田徑精英賽事「鑽石聯賽」斯德哥爾摩站將自己保持的世界紀錄往前推進1公分，躍過6公尺28而再度締造新猷。

法新社報導，杜普蘭提斯首跳就躍過橫桿，超越2月創下的6公尺27而第12度打破世界紀錄。

刷新紀錄那一刻，25歲的他扯下運動服，在為1912年奧運興建的體育場跑道上邁開步伐慶祝，家鄉觀眾們見證了這個精彩瞬間。

這是杜普蘭提斯首度在瑞典打破世界紀錄。本週稍早他曾在「鑽石聯賽」（Diamond League）奧斯陸站表示，在瑞典創紀錄「絕對會是個夢想」。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

田徑

延伸閱讀

TORY BURCH變身糖果甜心 攜手瑞典BONBON限量聯名

瑞典環保少女遭驅逐 怒控以色列「在國際水域綁架我們」

羽球／奧運雙金王齊麟告別單身！與「十元」今登記結婚

以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼

相關新聞

田徑／「瑞典飛人」躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

巴黎奧運撐竿跳金牌、瑞典「鳥人」杜普蘭提斯今天在田徑精英賽事「鑽石聯賽」斯德哥爾摩站將自己保持的世界紀錄往前推進1公分，...

藤球／屏東再包全國排名賽男子與女子四人賽冠軍 選手對世錦賽有期許

114年第二次全國藤球排名賽（甲組），第二日進行四人賽，來自屏東的球員再度包下男子組與女子組冠軍，男子組由屏東戰神A隊以2：0（15：12、15：10）擊敗臺北市地獄犬B，成功封王，女子組則是屏東戰神

擊劍／亞洲錦標賽17日印尼峇里登場 中華隊大軍出發應戰

2025亞洲擊劍錦標賽在本月6/17-6/23共7天於印尼峇里舉行。 本屆人數約有435位來自亞洲各國擊劍好手，我國也派出許多優秀選手參賽。 男子銳劍全國排名第一小將李讓（耀達建設）、旅法選手葛屹

足球／FIFA世俱盃開幕戰直播派對今登場 DAZN與摩曼頓點燃足球魂

全球最大運動串流平台 DAZN 首度與知名運動生活品牌摩曼頓（Momentum） 展開跨界合作，於 2025年6月15日（星期日）上午8點，在摩曼頓永和永利廣場店號召百位球迷盛大舉辦「FIFA俱樂部世

排球／亞洲女排國家盃 台灣逆轉勝哈薩克獲得季軍

在越南河內舉行的首屆亞洲女子排球國家盃，台灣女排昨天在銅牌戰，靠著多變的攻擊戰術，如願以17比25、25比13、25比1...

LPGA／邁爾菁英賽飆全場最低67桿 徐薇淩：整體感覺很不錯

LPGA邁爾菁英賽今天進行第3回合，台灣好手徐薇淩抓7博蒂、吞2柏忌，繳出全場最低的67桿，並以3天低於標準7桿的209...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。