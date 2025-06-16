田徑／「瑞典飛人」躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

巴黎奧運撐竿跳金牌、「瑞典飛人」杜普蘭提斯（Armand Duplantis）今天在田徑精英賽事「鑽石聯賽」斯德哥爾摩站將自己保持的世界紀錄往前推進1公分，躍過6公尺28而再度締造新猷。

法新社報導，杜普蘭提斯首跳就躍過橫桿，超越2月創下的6公尺27而第12度打破世界紀錄。

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🔸Le perchiste suédois Armand Duplantis bat de nouveau son propre record du monde à 6.28m. pic.twitter.com/U6XMk1K0OU — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) 2025年6月15日

刷新紀錄那一刻，25歲的他扯下運動服，在為1912年奧運興建的體育場跑道上邁開步伐慶祝，家鄉觀眾們見證了這個精彩瞬間。

這是杜普蘭提斯首度在瑞典打破世界紀錄。本週稍早他曾在「鑽石聯賽」（Diamond League）奧斯陸站表示，在瑞典創紀錄「絕對會是個夢想」。