藤球／屏東再包全國排名賽男子與女子四人賽冠軍 選手對世錦賽有期許

114年第二次全國藤球排名賽（甲組），第二日進行四人賽，來自屏東的球員再度包下男子組與女子組冠軍，男子組由屏東戰神A隊以2：0（15：12、15：10）擊敗臺北市地獄犬B，成功封王，女子組則是屏東戰神隊兩戰皆拿下，抱回冠軍。

「我們有比較針對性在做練習，一些比較基本該處理好的球，都有把它處理到位。」屏東戰神A攻擊手陶秉業昨天才在三人賽收下冠軍，今天又在四人賽稱王，他認爲關鍵是這次四人賽有改變站位跟打法，且很快就要迎接國際賽，屆時也可以沿用同一種打法。

大多在9至10月舉辦的世錦賽，今年為配合東南亞運動會，提前至7月進行，這次排名賽作為世錦賽選拔依據，陶秉業有望再披國家隊戰袍。中華隊將出賽D1級別，不過備戰時間較緊迫，陶秉業認為還是保持平常心，不要在比賽前給自己太大壓力，該吃飯、該睡覺，照常就好。

女子組部分，三隊採循環賽模式，屏東戰神連剋屏東縣美和科大與台北桃園隊奪下冠軍。發球手潘若慈表示，團隊配合度跟球技都不斷在進步，即便賽前一週才密集團練，也能很快找到節奏，尤其隊友大多跟去年世錦賽相同，已經累積很好的默契。

提及這次的選拔，潘若慈強調就是平常心看待，不會去想一定要選上，因為一旦太緊張，反而會錯失一些關鍵球，就盡力把比賽踢好、拿下。

潘若慈曾在世錦賽參加過頂級與D1賽事，她認為無論在哪個級別，都要抱著一樣的態度，要把握每一次的接發球，也不能因為在D1就輕敵，「我們其實在D1最大的勁敵是伊朗，他們是我們從前年、去年，都是打到最後拚冠亞軍，所以我覺得我們要不斷地再提升，因為對方也是不斷地在進步。」今年伊朗已經升上Premier（頂級）無緣再交手，但也給我們帶來新的希望。

「三月開始我們就開始進行備戰，包括基礎能力、小組能力，到後來練戰術，有一個系統性的方式在訓練。」屏東戰神教練鄭力元強調，在第一次排名賽結束後針對缺點去補強，選手這兩天都有把訓練成果發揮出來。屏東戰神順利在男子、女子的三人及四人賽全部稱霸。

不過鄭力元表示，一直以來的訓練目標都不只是拿到國內冠軍，他更希望的是在國際賽場為中華隊拚到世界前八名的成績，「所以我們的訓練上面，我目標會看得更高更遠，我對他們的要求會比較高，也會去模擬一下在國際賽上面可能會遇到的情況。」

這兩年世錦賽中華隊都在D1層級，去年摘下4金，包含男子與女子三人賽、女子四人賽以及混合四人賽，另外男子四人賽及混合三人賽共得到2銀。鄭力元強調，這次目標希望能拚下所有項目的冠軍，「希望明年我們就可以晉升到Premier（頂級）的賽事。」

屏東戰神發球手潘若慈。藤球協會提供

屏東戰神A陶秉業翻殺。藤球協會提供