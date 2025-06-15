擊劍／亞洲錦標賽17日印尼峇里登場 中華隊大軍出發應戰
2025亞洲擊劍錦標賽在本月6/17-6/23共7天於印尼峇里舉行。
本屆人數約有435位來自亞洲各國擊劍好手，我國也派出許多優秀選手參賽。
男子銳劍全國排名第一小將李讓（耀達建設）、旅法選手葛屹盧、吳俊明、徐敬文（辰記），女子銳劍由老將曾琇蕙領軍、全排第ㄧ洪莉翔、吳米雅、政大蕭晨嵐，女子鈍劍全排第一漂亮寶貝程盺、輔大丁儒嫙、楊謹蔓、鄭詠艾，男子鈍劍項目則由2026年名古屋亞運培訓隊出賽！
本屆亞錦完整選手名單：
男銳
李讓
葛屹盧
吳俊明
徐敬文
女銳
洪莉翔
吳米雅
蕭晨嵐
曾琇慧
女鈍
程盺
丁儒嫙
鄭詠艾
楊謹蔓
男鈍
陳奕通
許勝閎
郭均祐
陳致傑
男軍
逢健秋
彭千恩
林柏臻
女軍
葉映踶
張靜芸
徐妤欣
彭子珊
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