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擊劍／亞洲錦標賽17日印尼峇里登場 中華隊大軍出發應戰

聯合新聞網／ 綜合報導
亞錦男銳賴明助教練、女銳王三財老師、世大運男銳鄧吉善教練、男銳及女銳代表隊選手。達永開發-耀達建設提供
亞錦男銳賴明助教練、女銳王三財老師、世大運男銳鄧吉善教練、男銳及女銳代表隊選手。達永開發-耀達建設提供

2025亞洲擊劍錦標賽在本月6/17-6/23共7天於印尼峇里舉行。

本屆人數約有435位來自亞洲各國擊劍好手，我國也派出許多優秀選手參賽。

男子銳劍全國排名第一小將李讓（耀達建設）、旅法選手葛屹盧、吳俊明、徐敬文（辰記），女子銳劍由老將曾琇蕙領軍、全排第ㄧ洪莉翔、吳米雅、政大蕭晨嵐，女子鈍劍全排第一漂亮寶貝程盺、輔大丁儒嫙、楊謹蔓、鄭詠艾，男子鈍劍項目則由2026年名古屋亞運培訓隊出賽！

本屆亞錦完整選手名單：

男銳

李讓

葛屹盧

吳俊明

徐敬文

女銳

洪莉翔

吳米雅

蕭晨嵐

曾琇慧

女鈍

程盺

丁儒嫙

鄭詠艾

楊謹蔓

男鈍

陳奕

許勝閎

郭均祐

陳致傑

男軍

逢健秋

彭千恩

林柏臻

女軍

葉映踶

張靜

徐妤欣

彭子珊

亞運男鈍培訓隊與陳柏槐教練、女鈍代表隊。讀者提供
亞運男鈍培訓隊與陳柏槐教練、女鈍代表隊。讀者提供

男軍刀代表隊左起莊力叡教練、選手彭千恩、林柏臻、逢健秋。讀者提供
男軍刀代表隊左起莊力叡教練、選手彭千恩、林柏臻、逢健秋。讀者提供

本次女銳由亞運、亞錦國手女銳老將曾琇蕙領軍、楊凱帆教練。心極劍提供
本次女銳由亞運、亞錦國手女銳老將曾琇蕙領軍、楊凱帆教練。心極劍提供

（左1）世大運國手李讓在意大利移訓回國轉至印尼參賽。達永開發-耀達建設提供
（左1）世大運國手李讓在意大利移訓回國轉至印尼參賽。達永開發-耀達建設提供

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