足球／FIFA世俱盃開幕戰直播派對今登場 DAZN與摩曼頓點燃足球魂

全球最大運動串流平台 DAZN 首度與知名運動生活品牌摩曼頓（Momentum） 展開跨界合作，於 2025年6月15日（星期日）上午8點，在摩曼頓永和永利廣場店號召百位球迷盛大舉辦「FIFA俱樂部世界盃開幕戰晨間直播派對」，本場賽事由世界球王梅西領軍的美國豪門邁阿密國際，強勢迎戰非洲霸主開羅國民體育，勢必引爆球迷熱情，掀起今夏最狂足球熱潮！

這場融合運動、文化與生活美學的直播派對，將帶來前所未有的沉浸式觀賽體驗。現場不僅貼心提供免費元氣早餐，讓球迷在清晨時分舒適享用，同時盡情欣賞梅西在場上的風采。整場活動氣氛熱烈，觀賽之外還有一連串豐富互動，讓現場熱鬧非凡、歡笑不斷。

DAZN 串流平台也為每位到場球迷準備了專屬好禮包，內含 DAZN 禮物卡、摩曼頓商品折扣券以及多款足球主題小贈品，讓人拿得開心、用得實在！中場的「足球王」挑戰活動再度加碼，送出價值 5,000 元的 DAZN 足球大禮包，引來熱烈歡呼。而壓軸登場的「足球知識王」挑戰，則送出絕版梅西標誌足球作為終極大獎，上頭更有「台灣隊長」陳柏良與陳昌源的親筆簽名，將現場氣氛推向最高潮！

FIFA世俱盃開幕戰直播派對今登場。 DAZN Taiwan提供

參加的球迷們不僅收穫滿滿的戰利品，更紛紛表示：「非常感謝 DAZN 和摩曼頓舉辦這樣的活動！透過有趣的互動體驗，讓我們能近距離感受足球的魅力，不論是資深球迷還是剛入門的新朋友，都能在輕鬆愉快的氛圍中愛上足球。看球不再只是熱血沸騰的比賽，更成為一種結合生活品味與樂趣的享受。」

為延續賽事熱潮，DAZN串流平台與摩曼頓一同在永和永利廣場店打造「DAZN x 摩曼頓世俱盃期間限定店」，店內設置有一系列以FIFA俱樂部世界盃為主題的裝置藝術展覽區，自 6月15日起至 7月14日止，為期一個月。展區融合品牌視覺與足球文化象徵，打造兼具美感與互動感的快閃運動空間，不僅是球迷們拍照打卡的全新熱點，也邀請全民一同走進足球世界，感受運動藝術的魅力。

FIFA世俱盃開幕戰直播派對今登場。 DAZN Taiwan提供

DAZN Taiwan 總經理鄧儒宗表示：「這次與摩曼頓的合作不僅是對賽事的推廣，更是對運動生活理念的落實。我們非常期待透過這樣的實體活動，將線上串流內容與在地社群互動緊密結合，邀請更多人用行動感受足球的激情。我們也規劃未來持續與摩曼頓在永和永利廣場店這個場域推出更多精彩活動，持續為台灣運動文化注入活力。」

摩曼頓總經理謝鼎亨則提到：「摩曼頓始終相信，運動不該只是比賽，它更應該是生活的一部分。這次攜手DAZN，讓我們能夠把世界級賽事帶進社區，帶進大家的日常生活。我們希望藉由這場直播派對與一系列的快閃活動，讓更多人重新認識足球，也把這股熱情傳遞到每一位消費者的心中。」

DAZN與摩曼頓的強強聯手，正式開啟品牌跨界合作新篇章，也讓永和永利廣場店晉升為今夏最具話題的運動生活聚點。誠摯邀請所有足球迷、運動愛好者與在地民眾，6月15日起一起到「DAZN x 摩曼頓世俱盃期間限定店 (永和永利廣場店 - 新北市永和區永亨路8號)」，共襄盛舉，感受足球與生活完美結合的魅力，迎接這個夏天最熱血的運動盛典！