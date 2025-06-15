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LPGA／邁爾菁英賽飆全場最低67桿 徐薇淩：整體感覺很不錯

中央社／ 台北15日電
LPGA邁爾菁英賽進行第3回合，台灣好手徐薇淩以3天低於標準7桿的209桿、並列第12名，落後領先者4桿。 路透社
LPGA邁爾菁英賽進行第3回合，台灣好手徐薇淩以3天低於標準7桿的209桿、並列第12名，落後領先者4桿。 路透社

LPGA邁爾菁英賽今天進行第3回合，台灣好手徐薇淩抓7博蒂、吞2柏忌，繳出全場最低的67桿，並以3天低於標準7桿的209桿、並列第12名，落後領先者4桿。

總獎金300萬美元（約新台幣8861萬元）的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）邁爾菁英賽在美國密西根州登場，比賽進行4回合賽事，台灣共有徐薇淩、曾雅妮、林子涵3人參賽，其中徐薇淩、林子涵晉級。

悶了2天的徐薇淩，在俗稱「移動日」的第3回合火力全開，從第1洞出發的她，下場就在第2到第4洞連抓3博蒂有了好的開局，儘管在第6洞首吞柏忌，但不影響她火燙手感，第9洞再度抓博蒂進帳。

轉場後徐薇淩再進帳3博蒂、1柏忌，尤其收尾的第18洞，徐薇淩穩穩標準桿上果嶺，輕鬆推進洞口抓博蒂，讓一天有個完美結尾。

徐薇淩在接受中央社訪問時表示，今天整體的感覺都相當不錯，「我就是試著把球留在球道上，給自己製造多一些抓博蒂的機會，然後不去想太多，知道自己都可以做得很好就夠了。」

徐薇淩在第3回合開球上球道率將近77%，且健身有成的她，今天平均開球距離接近300碼，表現得都相當出色。

至於生涯首度在LPGA賽事晉級的林子涵，今天則遭遇大亂流，全場抓2博蒂、吞5柏忌還有一次雙柏忌，繳出3天來最差的77桿，排名也直線下滑到並列第74名。

賽事前3回合結束，包括湯普森（Lexi Thompson）在內共5人以205桿並列領先。

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高爾夫 徐薇淩 LPGA

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