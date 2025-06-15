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校園新鮮事／全國錦標賽 屏東中正國中足球隊二連霸

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣中正國中足球隊成軍4年，近兩年在賽事中表現優異，參加2025全國室內5人制足球錦標賽（國男組）拿下冠軍，完成二連霸。記者劉星君／攝影
屏東縣中正國中足球隊成軍4年，近兩年在賽事中表現優異，參加2025全國室內5人制足球錦標賽（國男組）拿下冠軍，完成二連霸。記者劉星君／攝影

屏東縣中正國中足球隊成軍4年，近兩年表現優異，足球小將們利用社團時間練習，在周末辦友誼賽，從賽事中檢討細節，提升戰術，本月初參加2025全國室內5人制足球錦標賽，拿下國男組冠軍，完成二連霸。

中正國中足球隊以社團形式創隊，學生在總教練薛輝雄嚴謹訓練下，周末密集舉辦友誼賽，以實戰經驗加上賽後檢討不斷提升戰術，助理教練林榜科注重戰術細節，助教簡婉玲則補強隊員個人技術能力，帶大家在技術、體能及心態上全面成長。

足球隊去年在全國室內5人制足球錦標賽即封王，今年對上東港高中國中部足球隊，以5比2的成績奪冠連莊，隊上有5名選手參與去年奪冠賽，新舊隊員藉團隊默契與靈活節奏，在今年過關斬將完成賽事。

隊長陳元昕說，這次和學長搭配，踢進了3球，收穫滿滿；前隊長潘建喆則說，比賽時幫隊友製造更好的射門點、跑位，這場比賽是他國中生涯最後一場，不能留下遺憾，結果最後一場單場踢進3分，讓比數拉開；門將、副隊長潘恩佑說，冠亞軍開賽不到1分鐘，他擋下對手射門後清球反擊，球竟越過對方門將頭頂直接破網，先馳得點，這段影片竟有1萬多點閱率「 好意外」。

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