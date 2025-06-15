台東大武鄉運禁穿釘鞋 田徑選手轟離譜

台東大武鄉昨辦鄉運，疑因出借場地的大武國中怕PU場地無經費維修，和公所協議嚴禁田徑選手穿釘鞋參賽，有選手認為操場既符合國內賽事標準，禁用釘鞋實在離譜，憤而棄賽。學校表示，跑道維護不易，禁釘鞋是共識。

大武鄉公所表示，已多次向學校反映，選手遭禁用釘鞋反彈四起，但學校有所堅持，只能尊重，未來在鄉運場地的選擇上會盡可能編列場地復原費用，協助維護場地。大武國中則表示，操場前年啟用，只要田徑賽事都禁止使用釘鞋，會有這項規定，主要為了使運動設施能夠獲得完善維護，「畢竟PU材質維修昂貴，學校也無經費維管」。

大武鄉運昨登場，共5村11部落逾千名鄉親及選手參加，許多運動好手準備大展身手為部落爭光，未料賽前被通知禁用釘鞋，大家一片錯愕。

參加短跑競賽的陳姓選手說，操場符合國內田徑賽事標準，卻禁用釘鞋實在離譜，且這幾天下雨，跑道濕滑本來就不適合一般運動鞋。林姓選手說，PU跑道禁用釘鞋，豈不像游泳池禁穿泳裝一樣？

退休劉姓田徑教練表示，鄉運算是基層田徑重要的舞台，若連鄉運都禁用釘鞋，對分秒必爭的選手而言會有很大的失落感。他認為學校禁用釘鞋的理由很難說服人，平時沒使用釘鞋，恐怕也會影響訓練發展，建議學校可教育師生正確使用PU操場，或與活動方簽約保障場地品質，而非禁用釘鞋。