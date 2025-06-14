網球／UTR國際職業巡迴賽高雄站落幕 何宸輝與Kaylah Mcphee稱王封后

2025年UTR國際職業網球巡迴賽（UTR Pro Tennis Tour, UTP PTT）第三、四站的決賽結果正式出爐，賽事在高雄陽明網球中心圓滿落幕。來自台灣的地主選手何宸輝在男子組的冠軍決賽中力抗壓力、接連逆轉賽末點，最終成功封王，這也是他在台灣UTR PTT中的首座冠軍盃，令人振奮！

女子組方面，來自澳洲的Kaylah Mcphee以未失一盤的絕佳表現奪下冠軍，這也是她近一個月內奪下的第五座冠軍獎盃，狀態火熱、氣勢如虹。

凱靖科技公司董事長于宏利(右)，女子組冠軍澳洲選手Kaylah Mcphee。 主辦單位提供

本次賽事共吸引超過30位來自世界各地的職業網球好手參與。其中男子組第一種子Isaac Becroft曾擁有ATP世界排名800多的成績，目前UTR分數高達13.17；女子組第一種子Kaylah Mcphee則是曾經WTA單打排名高達兩百多，受到COVID-19疫情影響下，儘管現在目前UTR分數為10.10，但她已經一個多月未嚐敗績，實力堅強。

男子組第一種子 Isaac Becroft。 主辦單位提供

本次賽會由鯨鯊國際網球推廣有限公司主辦，今年度八站總獎金高達新台幣四百八十萬，每站冠軍將獲得3600美元、亞軍將獲得2075美元。公司執行長于宏利同時也是凱靖科技董事長，他創辦公司的初衷就是希望打造一個以網球推廣為核心的專業平台，致力於舉辦UTR分級與職業賽事，為熱愛網球的選手提供在地的高水準競賽機會，減輕舟車勞頓、遠赴國外參賽的負擔。

ITF白牌裁判與台灣A級裁判們賽前會議。 主辦單位提供

為提升選手體驗，本次賽會提供選手免費住宿，更邀請所有選手參與精彩的「選手之夜」，促進選手間的交流與友誼。同時，為提升賽事的公正與專業性，主辦單位首次邀請到7位來自不同國家的ITF國際白牌裁判（來自香港、泰國、印尼、印度、越南、韓國等地），並有兩位台灣A級裁判共同執法，使得此次賽會不僅是選手實力的對決，更是裁判專業與經驗的交流平台。

澳洲選手Shiori Takeda。 主辦單位提供

本次賽事獲得多家協辦單位：INFIN TAIWAN、ESPNER西班牙太陽眼鏡以及贊助單位：凱靖科技有限公司、凱文肉鋪、得俞網球、GLS Inc. 的大力支持，為台灣職業網球環境注入新的能量與國際連結。未來，鯨鯊國際網球推廣公司將持續致力於打造更多優質賽事，讓更多熱愛網球的選手在臺灣也能追夢圓夢！

接下來鯨鯊國際網球推廣公司將在6/30~7/6，同樣於高雄陽明網球中心舉辦第五、六站賽事，賽事期間也將全程線上轉播，觀眾們可以親自到陽明網球中心免費觀看賽事，也歡迎踴躍透過線上直播收看，與世界同步見證下一位網壇新星的誕生！

鯨鯊2025UTR國際職業網球巡迴賽 直播連結:

https://pse.is/7qkauz

https://pse.is/7qka7f