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體操亞錦賽／陳瑞安高低槓小失誤 決賽第5無緣獎牌

中央社／ 台北14日電
轉籍到台灣的混血女孩陳瑞安，出現銜接動作的小失誤，最終以總分13.200分排在第5，無緣站上頒獎台。（鄭焜杰提供）中央社
轉籍到台灣的混血女孩陳瑞安，出現銜接動作的小失誤，最終以總分13.200分排在第5，無緣站上頒獎台。（鄭焜杰提供）中央社

在韓國堤川市舉行的亞洲體操錦標賽，今天登場的女子高低槓決賽，轉籍到台灣的混血女孩陳瑞安，出現銜接動作的小失誤，最終以總分13.200分排在第5，無緣站上頒獎台。

現年21歲的陳瑞安（Tonya Paulsson）媽媽是台灣人、爸爸是瑞典人，她是台灣史上首位轉籍的女子體操選手，本周亞錦賽是陳瑞安首披台灣隊戰袍出賽，她在個人全能獲得第4，並且在高低槓、地板、平衡木等3個單項都闖進決賽。

今天登場的高低槓，陳瑞安採用難度5.100分的套路，不過在過程中有個踩槓360度加1個背飛的動作，並沒有順暢的直接連接完成，導致執行分被扣了0.1分，獲得了8.100分。

從最終結果來看，拿下銅牌的中國17歲小將張怡涵分數13.266，僅比陳瑞安多了0.066分，若陳瑞安沒有被扣分，很有機會站上頒獎台替台灣拿下1面銅牌。

教練鄭焜杰在接受中央社記者訪問時表示，「因為我們本來就沒有預計要做下法的難度，所以只能希望在整套過程中不要失誤，這樣才有機會奪牌。很可惜就是差那一點點，不過從分數來看，決賽8人當中，陳瑞安的執行分是排在第2高的。」

鄭焜杰也透露，陳瑞安首度代表台灣參加國際賽，心中難免都有些壓力和緊張，「賽前練習時有個動作做不出來，我也安慰她沒有關係，只要上場盡力就好。」

陳瑞安明天還有地板跟平衡木的決賽，鄭焜杰分析，「我們的難度分一定排不到前3名，完全就是看執行分數能不能衝高，這樣才有機會和中國、日本的好手一拚高下。」

鄭焜杰透露，陳瑞安的體型和力量在亞洲來說都是數一數二，所以在地板做動作時，很容易不小心衝出界線，「我們有稍微修正一下，避免再出現預賽的失誤；至於平衡木就是要看臨場發揮，畢竟這是有點運氣成分在內項目。」

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