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林鴻道表彰選手近期國際賽表現 林昀儒等4人獲獎勵金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
宏道基金會董事長林鴻道（中）表彰林昀儒（左2）、高承睿（右1）、唐嘉鴻（右2）、楊昆弼（左1）近期在國際賽的卓越表現。圖／宏道基金會提供
宏道基金會董事長林鴻道（中）表彰林昀儒（左2）、高承睿（右1）、唐嘉鴻（右2）、楊昆弼（左1）近期在國際賽的卓越表現。圖／宏道基金會提供

宏道基金會董事長林鴻道為表彰本會贊助之優秀運動選手及教練於國際賽事中表現卓越，特於今天頒發獎勵金，以資鼓勵，包括桌球好手林昀儒、高承睿於2025年WTT卡達多哈世界桌球錦標賽勇奪男子雙打銀牌；體操好手唐嘉鴻則於2025年南韓堤川亞洲體操錦標賽男子單槓決賽摘下生涯首面亞錦賽金牌，皆展現超群實力與拚戰精神，為台灣爭光。

在世界桌壇矚目的WTT 2025卡達多哈世界桌球錦標賽中，林昀儒與高承睿組成黃金搭檔，在男子雙打賽事中過關斬將，挺進決賽並奪下銀牌殊榮，這也是台灣男雙自2013年後再度於世錦賽登上頒獎台，意義非凡。此役過後，兩人世界排名更一舉從第11位躍升至第4位，成績耀眼，堪稱近年最具突破性的表現之一。

另一方面，在2025年亞洲體操錦標賽中，唐嘉鴻於男子單槓決賽展現精湛技術與絕佳穩定性，將動作難度提升至6.5分，並以一套流暢且毫無瑕疵的演出完美落地，摘下個人生涯首面亞錦賽金牌，為台灣體操寫下嶄新紀錄。

而射擊選手楊昆弼則在2025中國大陸臨汾飛靶亞洲盃大放異彩，不僅在混合團體項目勇奪金牌，更於男子個人賽事摘下銀牌，為台灣射擊寫下嶄新成績。基金會除頒發獎勵金以表彰四位選手的優異表現，亦特別致贈獎勵金予教練王翊澤、朱硯匯、黃柏瑞、徐曉如等幕後功臣，以肯定其辛勤指導與無私付出。

林鴻道表示，看見選手們在國際舞台上不畏強敵、全力以赴，並以優異成績回報長期訓練的努力與汗水，令人感動。基金會長期投入運動員培育與資源挹注，不僅在經費上支持，更關心選手們的身心發展，希望透過持續陪伴與鼓勵，讓選手能無後顧之憂地挑戰自我、追求卓越，為我國體育發展注入源源不絕的能量。

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林鴻道 林昀儒 唐嘉鴻

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