聽新聞
0:00 / 0:00
柔道世錦賽／爆冷！楊勇緯不敵厄瓜多對手 止步32強
台灣柔道好手楊勇緯今天在匈牙利布達佩斯舉行的世界錦標賽男子60公斤級32強，爆冷在黃金驟死賽不敵厄瓜多對手貝納威德斯，無緣挑戰連2屆闖進金牌戰。
現年27歲的「柔道男神」楊勇緯，生涯在世錦賽拿過1銀1銅，其中去年在阿布達比的世錦賽，楊勇緯一路過關斬將，直到金牌戰才不敵喬治亞選手，落居銀牌。
今年楊勇緯的狀態雖然不算太好，不過在4月底剛結束的柔道亞洲錦標賽，楊勇緯仍拿下1面銀牌，沒想到今年的世錦賽爆冷一輪遊。
楊勇緯列為大會第6種子、首輪輪空，32強首度登場對上厄瓜多的貝納威德斯（Jhonathan Benavides），雙方正規賽4分鐘沒能分出勝負，進入黃金驟死賽。
沒想到在比賽進行了5分46秒時，一個不小心，被對手取得1次有效得分，楊勇緯雖然滿臉懊惱不甘心，但只得吞下這意外的敗仗。
至於女子好手林真豪，在48公斤級，先後擊敗塞內加爾的塞妮尚可（Diakhou Sene Sonko）和地主19歲小將賽雷克絲奇（Szabina Szeleczki），安然闖進8強。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言