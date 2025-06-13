柔道世錦賽／爆冷！楊勇緯不敵厄瓜多對手 止步32強

台灣柔道好手楊勇緯今天在匈牙利布達佩斯舉行的世界錦標賽男子60公斤級32強，爆冷在黃金驟死賽不敵厄瓜多對手貝納威德斯，無緣挑戰連2屆闖進金牌戰。

現年27歲的「柔道男神」楊勇緯，生涯在世錦賽拿過1銀1銅，其中去年在阿布達比的世錦賽，楊勇緯一路過關斬將，直到金牌戰才不敵喬治亞選手，落居銀牌。

今年楊勇緯的狀態雖然不算太好，不過在4月底剛結束的柔道亞洲錦標賽，楊勇緯仍拿下1面銀牌，沒想到今年的世錦賽爆冷一輪遊。

楊勇緯列為大會第6種子、首輪輪空，32強首度登場對上厄瓜多的貝納威德斯（Jhonathan Benavides），雙方正規賽4分鐘沒能分出勝負，進入黃金驟死賽。

沒想到在比賽進行了5分46秒時，一個不小心，被對手取得1次有效得分，楊勇緯雖然滿臉懊惱不甘心，但只得吞下這意外的敗仗。

至於女子好手林真豪，在48公斤級，先後擊敗塞內加爾的塞妮尚可（Diakhou Sene Sonko）和地主19歲小將賽雷克絲奇（Szabina Szeleczki），安然闖進8強。