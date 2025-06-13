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路跑／棄兒不捨公益路跑11/1登場 視障跑者張文彥盼各界帶愛心來跑

聯合報／ 即時報導
財團法人礦工的兒子創辦人蔡合城（中）與鬥士跑者、贊助廠商合影。圖／礦工兒子教育基金會提供
財團法人礦工的兒子創辦人蔡合城（中）與鬥士跑者、贊助廠商合影。圖／礦工兒子教育基金會提供

財團法人礦工兒子教育基金會今天（13日）在台北市議會舉辦第1屆「點燃愛與希望　棄兒不捨公益路跑」記者會，台灣首位視障馬拉松跑者「台灣阿甘」張文彥擔任這次公益路跑代言人，他希望透過這次活動能將「運動轉換成公益，集結社會更多的力量，一起帶著愛心來跑」。

礦工兒子教育基金會在2003年成立，創辦人蔡合城出自礦工家庭，1971年與父親成為七星礦災的倖存者，年僅14歲就親眼目睹生離死別，讓他更早體驗人生無常，希望透過基金會的成立能幫助更多人，每年都頒發全國育幼院青少年暨抗癌小鬥士獎學金。

有感於近年募款不易，礦工兒子教育基金會決定在今年11月1日於台北市馬場町紀念公園舉辦公益路跑活動，分為5公里（一般組與12歲以下兒童組）、10公里與15公里，當天還有嘉年華園遊會、搖滾之夜音樂饗宴。報名所得扣除必要成本支出後，將全數投入明年獎學金使用，希望未來透過不同的活動形成善的循環。

「失明後，我以為人生終將停在黑暗裡，是跑步讓我重新『看見』希望。」張文彥自述接觸馬拉松的動機，在陪跑教練吳興傳的引導下，兩人到過世界近20個國家，參加過上百場馬拉松。台灣阿甘說：「我有3甘，既然要跑就要心甘情願一直跑下去，甘之如飴享受跑步的樂趣，最後就能苦盡甘來。」

除了張文彥與吳興傳外，今天還有不少熱愛馬拉松的生命鬥士一同出席記者會，以行動支持這項公益路跑活動，包括長短腳肢障跑者沈訓連、聽人跑者施宏錡、獨臂跑者蕭潮樑。吳興傳自身也是抗癌鬥士，他笑稱：「我們是天殘地缺的團隊，但對於跑步，我都堅持二、三十年，沒有放棄過。」

蔡合城董事長懇切邀請大家支持：「這場路跑不僅是運動，也是一次有意義的社會參與。透過活動把愛與希望傳遞給需要幫助的人，我們要讓孩子的未來不再被經濟困境絆倒。」蔡合城分享基金會23年来扶持上萬名弱勢學子的初心：「我們相信每個孩子都值得被愛、被支持，而您的一步，就是改變他們人生的關鍵一步。」

來自馬來西亞的留學生孫智源今天以受助生代表出席，他表示，為了減輕家裡的經濟負擔，他來台後白天上課，晚上打工，一度想放棄繼續升學與追逐夢想，還好有礦工兒子教育基金會的獎助學金，幫他緩解學費壓力，最後能順利在台師大完成學業。孫智源說：「現在我想對四年前那個絕望的自己說，堅信只要不放棄，人生永遠有光。」

聽障跑者施宏錡（右起）、獨臂跑者蕭潮樑、台灣阿甘張文彥、肢障跑者沈訓連及陪跑教練吳興傳 ，邀請大家帶著愛心來跑。圖／礦工兒子教育基金會提供
聽障跑者施宏錡（右起）、獨臂跑者蕭潮樑、台灣阿甘張文彥、肢障跑者沈訓連及陪跑教練吳興傳 ，邀請大家帶著愛心來跑。圖／礦工兒子教育基金會提供

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