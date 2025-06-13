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輕艇／亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽 謝家承1銀1銅

聯合報／ 即時報導
謝家承（右二）1銀1銅。圖／中華輕艇協會提供
謝家承（右二）1銀1銅。圖／中華輕艇協會提供

2025亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽在泰國舉行，首日決賽中華隊謝家承獲得青少年男子組K1-1000M銀牌以及K1-200M銅牌。

謝家承去年首次參賽即以16歲挑戰18歲級獲得K1-1000M銀牌，今年除K1-1000M雖維持銀牌但成績大幅進步，並打敗去年金牌的烏茲別克選手克留科夫，克留科夫今年只獲得銅牌，金牌是哈薩克迪瑪希。謝家承在K1-200M以極小差距獲得銅牌，只輸給摘銀的迪瑪希0.025秒。

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輕艇 中華隊

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