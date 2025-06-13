聽新聞
0:00 / 0:00
輕艇／亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽 謝家承1銀1銅
2025亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽在泰國舉行，首日決賽中華隊謝家承獲得青少年男子組K1-1000M銀牌以及K1-200M銅牌。
謝家承去年首次參賽即以16歲挑戰18歲級獲得K1-1000M銀牌，今年除K1-1000M雖維持銀牌但成績大幅進步，並打敗去年金牌的烏茲別克選手克留科夫，克留科夫今年只獲得銅牌，金牌是哈薩克迪瑪希。謝家承在K1-200M以極小差距獲得銅牌，只輸給摘銀的迪瑪希0.025秒。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言