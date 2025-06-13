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桌球／鄭怡靜連400周世界前20 盼持續突破自我

中央社／ 台北13日電
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

WTT本周更新世界排名後，「台灣一姐」鄭怡靜維持第11名、累積在世界前20名長達400周，WTT特別在官網首頁撰文盛讚。對此鄭怡靜今天表示，盼能持續突破自我，成為年輕人榜樣。

這是自今年初台灣「桌球教父」莊智淵申請退出世界排名，國際桌球總會（ITTF）、世界桌球職業大聯盟（WTT）專文介紹他的輝煌生涯後，再度有台灣球員登上官網首頁。

WTT更以「不可否認的偉大（An UndeniableGreat）」為標題稱讚鄭怡靜，專文提到，「鄭怡靜完成400周位居世界排名前20，這名33歲球員長期都是世界桌壇的中流砥柱，在長達20年生涯中，展現出色的穩定性。」

專文強調，除了球場上成就外，鄭怡靜也激勵著台灣和全世界的年輕球員，「她在桌壇的長期生涯證明了敬業精神和熱情，這些特質也將讓她繼續締造傳奇。」

鄭怡靜今天接受中央社訪問時表示，「回顧這些年來的歷程，我深知每一步的成長都來自於不斷挑戰自我、突破極限的努力」，至今她仍要求自己最晚11時前就寢，因為成功的背後都離不開自律。

鄭怡靜提到，「非常感謝WTT對我的肯定」，因此更清楚意識到自己累積了400周世界排名前20成績，是無數場比賽與訓練中的堅持與奮鬥，也離不開大家一直以來的支持與信任。

鄭怡靜強調，每一次的自我要求與挑戰，不僅是為了超越過去的自己，更是希望能成為年輕運動員的榜樣，「未來，我將繼續努力，不斷突破自我極限，並持續向更高的紀錄邁進。」

鄭怡靜預計下一場比賽，將是7月3日在美國拉斯維加斯開打的WTT大滿貫賽。

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鄭怡靜 莊智淵

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