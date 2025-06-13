網球／UTR國際職業巡迴賽第三、四站登場 高雄陽明網球中心再掀熱潮

2025年UTR國際職業網球巡迴賽（UTR Pro Tennis Tour, UTP PTT）第三、四站，於本月初在高雄陽明網球中心盛大舉辦。本次賽事匯聚36位國內外職業網球好手，共同角逐榮耀，場上競爭激烈、精采可期。

值得一提的是，本次賽事首次邀請多達7位國際白牌裁判前來高雄現場執法，不僅提高了賽事的專業性與公正性，也為臺灣網壇注入更多國際視野。

ITF白牌裁判 Yash Sant。主辦單位提供

除了緊湊精彩的比賽行程外，賽事主辦單位也精心安排了選手之夜，由本賽事執行長、同時也是凱靖科技公司董事長的于董事長，特別邀請選手們、裁判與工作人員來到高雄知名高空酒吧共度美好夜晚。當晚活動更榮幸邀請到高雄市政府體育局侯尊堯局長蒞臨現場，為選手們加油打氣。選手們除了享用豐富的餐點與飲料，更陶醉於高雄迷人的夜景之中，紛紛表示留下難忘的美好回憶。

選手之夜大合照。主辦單位提供

目前賽事仍如火如荼進行中，預計將於6/14日舉行男女決賽，預期將非常精彩，熱愛網球、視網球為生活重心的球迷朋友們，絕對不能錯過本次由鯨鯊國際網球推廣有限公司承辦的UTR國際職業網球巡迴賽。接下來6月30至7月6日第五、六站賽事也已經開放報名，預計將有各國好手與台灣優秀的地主選手報名，再次齊聚高雄陽明網球中心，觀眾們可以親自到陽明網球中心免費觀看賽事，也歡迎踴躍透過線上直播收看，與世界同步見證下一位網壇新星的誕生！