平均年齡58歲 最大規模戶外熟齡街舞MV 「一生一次玩大的」

2025年台灣正式邁入超高齡社會，每5人當中就有1人是65歲以上的長者。當長照預算不斷增高，有一群熟齡族用行動顛覆社會對年齡的刻板印象。全國最大熟齡媒體《50+》自2018年啟動熟齡街舞ＭＶ計畫已連續3屆，吸引各家媒體踴躍轉載、累計總瀏覽量超過600萬。2025年，更擴大規模，啟動台灣第一次《一生一次玩大的》戶外熟齡街舞MV計畫，全台海選共65名熟齡舞者參加六周街舞訓練，以黃立行的《音浪》拍攝類一鏡到底的新潮MV，總計歲數超過3700歲。

身著炫亮銀色潮衣，眼神堅定、動作俐落，若不說根本看不出來，這一群街舞舞者平均年齡58歲，甚至年紀最大的已經75歲，拍攝現場圍觀的路人還誤以為他們是高中生。《50+》總編輯、也是熟齡街舞ＭＶ計畫發起人王美珍表示：「過去熟齡只有廣場舞、大媽舞的選擇，而今熟齡者甚至有人能做霹靂舞地板動作，甚至許多人體力比年輕人更好。本來我們有準備醫藥箱，但完全沒用到。這個時代的50+，已經變得不一樣。」

本次活動經由全台海選，甚至有香港熟齡者特地坐飛機來參加。70歲屏東胡俊富是一名退休警官，鼓起勇氣突破自我：「過去在警界比較陽剛嚴肅，退休後我就想試著做完全不同的事！結果，小孩、媳婦看了都很開心，整家的氣氛都變好了。」

來自香港的Natalie 54歲，正職是營養師，為著這次的街舞MV拍攝計劃，飄洋過海在台灣短期居住5、6個星期，他笑說：「朋友都覺得我瘋了！拋下工作還有我的家，但我覺得到了這個年紀，一定要為自己做些什麼，趁我還有體力，就圓夢吧！」

擁有10個孫子的70歲可愛阿嬤錦珠曾參與《50+》國慶街舞的表演，得知今年的大計畫之後，就下定決心要參與。她表示：「這是我送給自己的70歲生日禮物，我的孫子們都很支持我，也很期待看到我的演出，他們守在螢幕前看到我的身影就大叫：『阿嬤、阿嬤』讓我很感動。」

目前仍在知名科技公司任職53歲的美琪，每週特別請假參與街舞集訓，本來有高血壓竟然因為跳舞變好了：「跳舞讓我認識一群新朋友，一起聚餐、一起出去玩，好像學生時代一樣。而且跳舞讓我揮別高血壓、加強記憶、肌肉更有力，原來50後的人生可以很不一樣！」

《50+》提倡「用新的方法，創造自己的理想老後」，熟齡街舞MV計畫已不只是一次活動，更喚醒熟齡世代對自我與夢想重新定義。之前的ＭＶ影片許多年輕人紛紛留言：「希望我的媽媽（爸爸）也可以這樣！」「希望我老了也能這麼酷！」從台灣到香港、從台北到屏東、從企業高管到家庭主婦，展現出新世代大家嚮往的熟齡新樣貌。全國最大熟齡媒體《50+》希望透過這支MV能鼓勵更多熟齡朋友嘗試新挑戰，勇敢追夢，發掘不一樣的自己，創造無限可能。身體變健康、心情變快樂、家庭關係也更好，整個社會就此不同。