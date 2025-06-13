影／全台最美新建國際標準田徑場 雲林搶先開箱藏大彩蛋

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資21.43億元打造田徑場，不僅是國內最新以國際標準新建田徑場，未來可舉辦國際賽事，場內甚至可以看到高鐵列車行經，目前工程已近完工，預計6月30日完工，縣府首度公布日夜間空拍畫面，並將於8月進行壓力測試。

雲林縣將於10月18日至23日舉辦全國運動會，因縣內唯一斗南田徑場設備老舊，縣府評估後在虎尾高鐵運動園區興建符合國際賽事標準的多功能雲林縣立田徑場，場內可容納1萬5千人，並有994格地下室停車位，2023年底動工。

交通工務局長汪令堯表示，田徑場原訂今年7月10日完工，因工程進度超前，主場館工程都已完成，只剩下細部工程趕工中，預計6月30日即可完工，8月進行進、退場壓力測試。

雲林縣承辦2025全國運動會，縣府斥資21.43億元打造田徑場，不僅是國內最新以國際標準新建田徑場，未來可舉辦國際賽事，場內甚至可以看到高鐵列車行經，目前工程已近完工，預計6月30日完工。圖／雲林縣交通工務局提供

汪令堯表示，雲林縣立田徑場是以國際標準新建（非改建）的田徑場，使用最新科技LED照明及4KLED顯示屏，日前已邀世界田徑總會進行國際標準認證，待通過後，未來將有機會舉辦國際田徑賽事，全運會結束後，縣府也將在此舉辦睽違12年的跨年晚會，精彩可期。

雲林縣立田徑場最新空拍畫面首度曝光，汪令堯表示，田徑場嶄新的三層樓高流線型建築，設計融合速度、力量與優雅曲線，象徵運動精神的多元面貌，場內設施比照國際標準，主跑道為400公尺紅棕色PU鋪面，內場暖身區採孔雀藍PU鋪面，外圈暖身區則為土耳其藍色PU鋪面，整體色彩配置展現層次與活力。

雲林縣立田徑場最大亮點，莫過於其地理優勢，距離高鐵雲林站僅5分鐘車程，站在場內即可遠眺高鐵列車疾馳而過，與建築本體相互輝映，汪令堯強調，田徑場不僅機能完備，更兼具美學與區位優勢，勾勒出台灣中部最具現代感與國際視野的運動場域新地標，堪稱全台最美的田徑場之一。