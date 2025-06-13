LPGA／邁爾菁英賽首日 林子涵繳69桿並列24名

LPGA邁爾菁英賽今天進行首回合賽事，台灣好手林子涵抓4博蒂、獵1鷹、吞3柏忌，繳出低於標準3桿的69桿暫並列第24名，是參賽3名台將中表現最佳；韓國李美香以64桿暫居領先。

總獎金300萬美元（約新台幣8861萬元）的美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）邁爾菁英賽，從今天起一連4天在美國密西根州登場，台灣共有徐薇淩、曾雅妮、林子涵3人參賽。

今天完成的首回合，現年25歲的林子涵表現相當出色，她從球場的第10洞出發，下場在前6洞就抓了3博蒂打下良好基礎。

儘管接下來的5洞內吞了2柏忌，但林子涵在標準5桿的第4洞，僅用3桿就將球打進洞，完成精彩的獵鷹；在比賽接近尾聲的第7、8洞，又分別吞1柏忌和賺進1博蒂。

林子涵是今年LPGA正賽的菜鳥球員，在本週之前打過4場比賽，但全部都遭到淘汰，這場邁爾菁英賽很有機會成為首場晉級的比賽。

至於日前剛寫下自從2021年賽季以來首次前5名的徐薇淩，今天抓3博蒂、吞3柏忌，繳出平標準的72桿，距離晉級資格還有1桿差距，第2回合得再繳出更低桿數才不會被淘汰。

台灣永遠的「微笑球后」曾雅妮，則是抓2博蒂、吞4柏忌繳出74桿，她本季同樣打了4場比賽，但全遭淘汰。