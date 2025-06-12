登山／呂忠翰5度挑戰道拉吉里成功登頂 盼明年完成14峰計畫 

我國極限登山家「阿果」呂忠翰，今年5月第五度探訪世界第七高峰道拉吉里，並成功無氧登頂，完成生涯第10座的8000公尺高峰登頂，對於距離生涯挑戰14座高峰的計畫僅差4座，呂忠翰也期盼能在明年順利完成。

橘子關懷基金會長期倡議冒險價值，並透過支持和行動鼓勵年輕人勇於跨出舒適圈、追逐大夢，而自2021年起也與呂忠翰一起推動「前進14峰」計畫，而今年5月呂忠翰也在第五度造訪道拉吉里後成功登頂，拿下個人第10座8000公尺高峰。

而今天呂忠翰也與橘子關懷基金會一同舉辦媒體分享會，他直言在這五度挑戰道拉吉里，包含前4次折返的過程中體悟到風險管理、團隊合作以及堅持初心的三大關鍵，其中團隊溝通更是能否為攻頂打下堅實基礎的關鍵。

談到去年與自己情同兄弟的另一名登山家張元植在攀登白朗峰時發生意外離世，呂忠翰坦言在這次的攀登過程中，一直感覺到元植就在身邊，「現在我就是帶著他的想法和信念，做好我該做的事情，這是我今年出發很重要的一個理由。」

呂忠翰直言，在自己的登山生涯中不僅遇過朋友、夥伴的「離開」，也曾在攀登過程中救下過一些攀登者，與這樣的生離死別特別有緣，讓他自嘲是「登山界的柯南」，不過他仍希望藉由自己的故事，鼓勵更多年輕人實踐「Go Next」的冒險精神，挑戰自我。

除了登山外，也投入教職多年的呂忠翰也認為，台灣目前仍較缺乏冒險的文化，也停留在把登山當作是一種休閒文化而不是冒險，他也希望自己冒險後帶回故事能夠渲染開來，讓更多年輕世代能夠更清楚冒險這件事。