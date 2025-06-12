足球／世俱盃63場台灣運彩開盤 辦抽獎活動為賽事加溫

2025國際足總俱樂部世界盃（以下簡稱世俱盃）即將在15日盛大登場，本屆世俱盃全新改制，六大洲共計32支俱樂部球隊獲得參賽資格，63場比賽的規模媲美世界盃，台灣運彩全面提供投注，更精選賽事提供單場或場中投注，並於13日至7月14日舉辦「世俱盃熱戰 運彩抽好康」活動，獎金、獎品總金額超過百萬。

台灣運彩已開售冠軍及特別項目玩法，皇家馬德里賠率4.10倍為奪冠大熱門，首輪比賽陸續開盤，開幕戰由梅西領軍的美國新銳國際邁阿密對戰埃及名門阿爾阿赫利開羅，台灣運彩提供單場及場中投注，賽前投注不讓分玩法：國際邁阿密1.90倍、阿爾阿赫利開羅2.60倍、和局3.10倍，看好本場國際邁阿密，有機會在在開幕戰中順利開出紅盤、拔得頭籌。

為提高世俱盃的熱度，台灣運彩同步推出「世俱盃熱戰 運彩抽好康」活動，將抽出總值超過百萬元的獎金、獎品，頭獎1名，可獨得現金10萬元；二獎10名，各可得現金5萬元、三獎20名：PayEasy隨心享樂券1萬元（電子禮券）、四獎200名：PayEasy隨心享樂券1000元電子禮券）等多項好禮，台灣運彩線上會員只要在6月13日至7月14日單筆投注滿500元，單場或串關皆可（須含世俱盃賽事），即可獲得一次抽獎資格，滿1000元可獲得兩次抽獎資格，以此類推，每名會員僅限中獎乙次。